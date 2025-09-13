Lecciones desde el cielo con Viva Suecia

Porque no hemos aprendido nada. ¿O sí? Sobre esta premisa el grupo Viva Suecia -murcianos de raza- cuestionan la condición humana. "Y los días que se borran -cantan- son peldaños a la gloria y yo también, te quiero". Días borrados tenemos unos cuantos. Y días en que nos queremos, por suerte, otros tantos. Y el mes del inicio del curso -en el sentido más amplio de la expresión- pasa necesariamente por aprender. La pregunta es si estamos dispuestos a ello o hemos tirado la toalla. Que el calor mata es una de las lecciones del verano; sólo en la provincia de Alicante han fallecido por las altas temperaturas 291 personas entre junio y agosto, según el Ministerio de Sanidad.

Que el agua mata, léase una dana con la violencia de un tsunami, es la lección que deberíamos haber aprendido del otoño pasado.

Y, con un día de clase en Alicante, sin tiempo para procesar que estábamos de regreso "al cole", el cielo nos recordó lo vulnerables que somos y nos envió a casa. Porque también hemos aprendido que del naranja al rojo hay un suspiro. Y que alerta roja se escribe con las vidas de las 228 personas que fallecieron en la dana que el 29 octubre pasado partió por la mitad nuestra querida Comunidad. Toda prevención es poca si se trata de evitar que fallezca una sola persona más. Que sí, que sí… que los niños son vulnerables y no entienden nada; el mal menor es su confinamiento de un día.

De todo cuanto aprendimos cuando el covid nos puso contra las cuerdas, me quedó con las preguntas inocentes de mi hijo Joan; tenía entonces 4 años

- Mamá, ¿el virus es una persona? Quiero conocerlo.

Pues eso, que en los colegios ya explican qué es una dana. Y que los niños ya saben que existe una alerta sobre el clima que si es roja se debe respetar. Soy optimista; hemos aprendido algo.