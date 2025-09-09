La alerta naranja deja sin clases a 215.000 alumnos en 44 municipios de la provincia de Alicante

Un total de 44 municipios de Alicante han suspendido este martes las clases por la alerta de lluvias y tormentas, por lo que 215.000 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional no han acudido hoy a clase, según han informado a EFE la Conselleria de Educación.

Los centros afectados son 355 públicos dependientes de la Conselleria de Educación, 52 privados-concertados y 14 privados.

Las localidades que han suspendido las clases son Alicante, Albatera, Algorfa, Algueña, Almoradí, Benejúzar, Benferri, Benidorm, Benijófar, Biar, Bigastro, Callosa de Segura, Calp, Catral, Cox, Crevillent, Daya Nueva, Dolores, el Camp de Mirra, El Campello, El Pinós, Elche, Formentera del Segura y Granja de Rocamora.

También se han visto afectados por esa medida Guardamar del Segura, Ibi, Jacarilla, Los Montesunos, Orihuela, Orxeta, Rafal, Redován, Relleu, Rojales, San Fulgencio, San Isidro, San Miguel de Salinas, Sant Joan d'Alacant, Sant Vicent del Raspeig, Santa Pola, Teulada, Tibi, Torrevieja y Xàbia.