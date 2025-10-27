¿Ha llegado el frío para quedarse en la Comunitat Valenciana?

El último lunes de octubre ha amanecido en la Comunitat Valenciana con intervalos nubosos en el tercio sur, donde el cielo tenderá a poco nuboso al final del día, y poco nuboso o despejado en el resto, mientras que las temperaturas máximas irán en ascenso, que será más ligero en la provincia de Castellón.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento soplará moderado del noroeste en el norte de Castellón, con alguna racha muy fuerte en el extremo interior norte de Castellón en zonas expuestas y con tendencia a disminuir al final de la jornada, y flojo de componente oeste en el resto, rolando a componente este y flojo por la tarde.

El martes se espera cielo poco nuboso o despejado, con tendencia a intervalos de nubes altas al final del día; temperaturas mínimas en descenso en el interior de la mitad sur y en ligero ascenso o sin cambios en el resto, y temperaturas máximas con cambios ligeros.

El viento soplará el martes flojo de componente oeste, rolando a este flojo en horas centrales del día, salvo en Alicante, donde cambiarán a componente sur, moderado en el litoral norte.

Las temperaturas máximas y mínimas registradas las últimas 24 horas en las tres capitales de provincia han sido: Castellón 19,5 y 10 grados; Valencia 21,5 y 11,2 grados; y Alicante 23,1 y 12 grados.