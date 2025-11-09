Pedro Sánchez tiene un manual de resistencia tan completo que incluso pretende salir victorioso del último órdago que le ha lanzado Junts. Y no dudo que pueda volver a conseguirlo. Solo él es capaz de mantener un Gobierno en las condiciones actuales.

Algo parecido le debió suceder al presidente (en funciones) Carlos Mazón para pensar que podía terminar la legislatura. El «manual para salir de esta» se quedó sin páginas después de conocer un último dato sobre el recorrido que hizo a su salida de El Ventorro en la peor tarde de todos los tiempos, después de que la ex consellera de Emergencias, Salomé Pradas, rompiera su silencio para decir que estaba informando al presidente y, por último, tras ser increpado en el funeral de Estado por las víctimas.

«Nunca a nadie le costó tan poco llegar a la Generalitat y nunca nadie tuvo un paso tan fugaz», comentan en círculos populares.

«Me equivoqué al no cancelar mi agenda». Mazón tiró la toalla el lunes admitiendo una serie de errores como no había hecho en un año. O mejor dicho, le ayudaron a tirarla porque el mismo sábado desde su entorno aseguraban que quería resistir. «Se mantiene la remodelación del Consell, incluso puede que sea el martes», en lugar del miércoles como estaba anunciado. ¿Verdad o intoxicación?

Son días complicados en este oficio, en el que contar aquello que alguien quiere que no se sepa se hace más complejo que nunca. Todo muy alejado de la Inteligencia Artificial que vive de aquello que otros escribimos.

El PP ha entrado en una nueva etapa, pero en tan solo seis días se habrá dado cuenta de que la dimisión de Mazón no pone el contador a cero.

Tendrá que empeñarse a fondo para salir de esta y paradójicamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es su mejor aliado. Siempre pensé que Sánchez y Mazón habían ligado, en cierta manera, su destino.

Uno no tardará en ser diputado raso y el otro toma respiración asistida para pasar otro año más sin Presupuestos. Pura supervivencia.