La exconsellera Pradas insiste en que mantuvo informado a Mazón sobre el envío del Es-Alert

La exconsellera de Interior Salomé Pradas asegura ahora que mantuvo informado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de todas las gestiones que se realizaban en el Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) el día de la dana, incluido el envío del mensaje Es-Alert a los móviles de la población de la provincia de Valencia.

Pradas, insisten fuentes de su entorno, reitera que siempre ha contado la verdad de su gestión al frente de la Emergencia el fatídico 29 de octubre de 2024. Ahora, apenas unos días antes de que declare como testigo ante la jueza la periodista Maribel Vilaplana, quien comió con Mazón esa jornada, la exconsellera reitera que informó de todo al líder del Consell, incluido el envío del Es-Alert que llegó a los móviles a las 20:11 horas.

Según ha matizado ahora la propia Pradas, la tarde del 29 de octubre de 2024 trató de ponerse en contacto con el presidente, sin lograrlo, a las 19.10 y a las 19.36 horas, y no fue hasta las 19.43, cuando Mazón devolvió esas llamadas, cuando pudo hablar con él para informarle sobre el referido envío del mensaje de alerta a la población.

Preguntada expresamente por la Agencia Efe por si abordó de nuevo con Mazón este asunto a las 20.10 horas -volvieron a conversar un minuto antes del envío-, la consellera ha respondido que no.

Sobre todo este asunto, Pradas se remite a su declaración ante la jueza que instruye la causa penal de la dana, en la que hizo constar que informó a Presidencia, al secretario autonómico de Presidencia, al jefe de gabinete del presidente y al presidente aquella jornada.

Ella dijo que desde el Cecopi informó a Mazón de lo que sucedía y agrega ahora que le informó de "todo" lo que sucedía, incluido el envío del mensaje Es_Alert. En aquella declaración también dijo que no se esperó al presidente para tomar ninguna medida.

La exconsellera ha hecho estas manifestaciones este viernes antes de la declaración como testigo el próximo lunes de la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el día de la dana, y después de que el presidente de la Generalitat contestara que no por dos veces en una reciente entrevista publicada por el diario "El Español" cuando fue preguntado por si "supo durante la tarde de la dana en algún momento que se iba a enviar una alerta a la población" y por si le informó Pradas de ello.