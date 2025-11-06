La jueza pide a la empresa el tique del parking al que Mazón acompañó a Vilaplana el día de la dana

La jueza del juzgado de Catarroja (Valencia) que instruye la causa de la dana ha solicitado a la empresa que gestiona el parking donde en la tarde de la riada, el 29 de octubre, el por aún presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, acompañó a la periodista Maribel Vilaplana tras comer juntos en el restaurante El Ventorro, el tique del aparcamiento.

La propia Vilaplana, en su declaración ante la magistrada del pasado lunes, confirmó que no tenía el comprobante, por lo que no lo pudo aportar, y dio permiso para que, con la matrícula de su coche, se solicitara a la empresa el recibo del parking.

De esta forma, la jueza, en su diligencia, pide requerir a la mercantil Interparking Hispania S.A., que gestiona el aparcamiento de la Glorieta 24 Horas de Valencia, sito en la Plaza Tetuán, s/n de Valencia, para que, "en el plazo de 3 días, entregue y aporte ante ese Juzgado ticket, justificante o informe debidamente acreditado de la entrada y salida, el día 29 de octubre de 2024, del vehículo" de Maribel Vilaplana, "cuyo número de matrícula fue facilitado por la

misma" ante la jueza.

La información de que, tras la comida en El Ventorro, Mazón acompañó a la periodista al establecimiento donde había estacionado su vehículo, salió a la luz hace pocos días y fue ratificada por la propia Vilaplana durante su declaración en el juzgado.