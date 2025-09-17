Mazón anuncia nuevas ayudas para las familias y la infancia afectadas por la dana

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado un nuevo paquete de ayudas directas de 35 millones de euros para familias e infancia afectadas por la dana del pasado 29 de octubre, que se suman a los 20 millones ya movilizados para este mismo fin.

Entre las ayudas anunciadas este miércoles por el jefe del Consell se incluyen la ampliación de ayudas al alquiler, que se prolongarán hasta 2026, a las familias acogedoras, a las familias con menores a cargo con necesidades especiales y para familias numerosas y monoparentales.

Carlos Mazón ha subrayado que desde la Generalitat "no podemos hacer esto solos" y ha añadido que si desde el Gobierno central "no quieren, no pueden o no nos saben ayudar, vamos a dar el paso y estar al frente en cualquier caso".

(Seguirá ampliación)