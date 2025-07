Mazón denuncia ser víctima de "escraches políticos" de la izquierda

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha dicho este miércoles sentirse víctima de "escraches políticos" por parte de la izquierda.

El líder del Consell ha sido increpado por un grupo de personas este miércoles en su visita a la localidad de Oliva, donde ha acudido a las las obras del Centro de Salud Sant Francesc. Allí, Mazón ha querido hacer alusión a este incidente, al que ha calificado con ironía de "maravilloso comité de bienvenida". "Según me trasladan, son la plana mayor de políticos del Compromís y del PSOE. Yo me alegro mucho que esto haya quedado así, porque se demuestra que hoy aquí cada uno ha venido a hacer lo que mejor sabe hacer. Los políticos y ex políticos de Compromís y el PSOE a hacer un ejercicio antidemocrático, a intentar un escrache político y yo a abrir centros de salud", ha dicho el presidente.

"Cada uno ha venido aquí a hacer lo que mejor sabe hacer. Así que que cada uno quede retratado como lo que es, un escrache político por miembros de Compromís y del Partido Socialista. Con toda claridad es un intento de escrache político de aquellos que fueron incapaces de poner en funcionamiento el centro de salud que ahora vamos a inaugurar", ha asegurado Mazón, quien ha insistido en que "fueron incapaces de hacer el centro de salud y ahora sí que son capaces de intentar hacer un escrache político".

"A nosotros nos interesa abrir centros de salud. Cada uno ha venido a hacer lo que mejor sabe hacer", ha asegurado de nuevo el presidente de la Generalitat. "Y cuanto más tiempo estén los políticos del PSOE y Compromís en los escraches demostrarán que es lo que mejor saben hacer. Y cuanto más tiempo y cuanto más centros de salud, como este de Oliva, estemos abriendo, demostraremos que es lo que mejor sabemos hacer. Así que agradezco mucho que hayáis dejado tan claro cuál es la especialidad de cada uno. Nosotros, a trabajar por la sanidad pública y ellos, a trabajar por los escraches", ha concluido.