Mazón está dispuesto a reunirse con las asociaciones de víctimas de la dana "cuando quieran"

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este miércoles que se reunirá con asociaciones de víctimas de la dana con las que aún no se ha entrevistado "cuando quieran", bien en encuentro público o privado.

A las puertas del Palau de la Generalitat, poco antes de reunirse con el presidente de la asociación SOS Desaparecidos, Joaquín Amils, Mazón ha respondido así a preguntas de los periodistas sobre si se va a reunir con otras asociaciones de víctimas.

El jefe del Consell ha recordado que es la segunda vez que se reúne con SOS Desaparecidos, "una de las asociaciones mayoritarias, para seguir trabajando con ellos, seguir atendiéndolos".

Preguntado sobre si se reunirá con otras asociaciones ha asegurado: "cuando ellas quieran; estamos a su disposición permanentemente".

"La Generalitat está ofreciendo ayudas directas, está ofreciendo reuniones directas para hablar del plan de reconstrucción, del Plan Endavant; ayer hubo otra reunión abierta para hablar de los parques inundables", ha añadido y ha recordado que este miércoles anunciará un nuevo paquete de ayudas para los afectados.

Mazón ha agregado: "con total transparencia y con total vocación de atenderlas como ellas quieran; creo que más no se puede pedir a la actitud que estamos teniendo; tanto en público como en privado".

"Sigo atendiendo a todas las víctimas desde el punto de vista privado, cuando ellas quieren y de la manera que quieren, y si quieren con discreción, con discreción", ha agregado.

Preguntado por la participación del Gobierno, espera "poder coordinarse con el Gobierno de España; tiene que ser así, debe ser así y esa va a ser nuestra postura en las reuniones que podamos tener con el Gobierno, a ver si aquí nos podemos coordinar".

Apoyo al Benidorm Fest

Preguntado si mantendrá su apoyo al Benidorm Fest, ha afirmado que "por supuesto que sí, es un producto estrella, un producto de éxito".

El Consejo de Administración de RTVE acordó este martes la retirada de la delegación española en el festival de Eurovisión 2026 si participa Israel, aunque esta posibilidad no afectaría a la celebración del Benidorm Fest, "un festival con identidad propia y totalmente consolidado", según se anunció.

Mazón ha dicho del Benidorm Fest: "Ofrece lo mejor de nosotros mismos, no solamente para Benidorm, no solo para nuestro turismo, sino para toda la industria musical y la creatividad del talento valenciano y español. Así que tiene todo, todo nuestro apoyo".