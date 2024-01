Mazón: "Vamos a por el objetivo de superar los 30 millones de turistas en la Comunidad Valenciana"

"Lo estamos haciendo muy bien", dice el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, quien esta mañana ha realizado un recorrido por los stands de todos los expositores de la Comunitat en Fitur. Mazón ha anunciado que va a haber nuevas rutas en los aeropuertos de la región. "Los nuevos aviones quieren venir a la Comunitat", ha indicado, por lo que se ha mostrado convencido de que, tras acercarse en 2023 a los 29 millones de turistas, "vamos a por los 30 millones", un objetivo que le parece factible.

Además, ha asegurado que "no hay que elegir entre calidad o cantidad, ni entre sostenibilidad o no sostenibilidad. El turismo valenciano tiene que ser sostenible" y ha indicado que mantiene su intención de lograr que la región sea la primera autonomía con el certificado de sostenibilidad de Aenor.

Tras referirse a eventos como la exposición de los Guerreros de Xian en el MARQ o el Benidorm Fest, el presidente ha insistido en que "estamos en la Champions League del turismo internacional, tenemos un sector profesional, empresarial, que sabe trabajar. Estamos en un momento dulce pero tenemos que seguir siendo responsables, para no morir de éxito". En este sentido ha insistido en la necesidad de ampliar los aeropuertos de Alicante y Valencia lo antes posible. "No puede pasar como con la ampliación del Puerto de Valencia, o el Corredor Mediterráneo, no podemos soportar estos retrasos".

Reformas educativas

Preguntado por el refuerzo en matemáticas reclamado por el Gobierno central a las autonomías, el presidente ha recordado que desde su llegada al Consell, el actual Gobierno valenciano recuperó unas "asignaturas que estaban ideologizadas" y devolvió esas horas lectivas a las matemáticas. "A nosotros nadie nos tien que hablar de eso", ha indicado el presidente y ha anunciado que "estamos a las puertas de una ley de Libertad Educativa", que se han "ganado" los padres y madres "después de tanto 'procés'".

Fondo de nivelación

Con respecto al fondo de nivelación reclamado al Gobierno central por varias autonomías, Mazón ha subrayado que "de momento somos casi 17 millones de españoles mal financiados durante demasiado tiempo, es una suma considerable representada por cuatro gobiernos autonómicos que se han cansado de esperar". Ha señalado que "la financiación autonómica no es una batalla, son los recursos que nos merecemos y que no nos llegan".