Mompó, tras sonar su nombre para suceder a Mazón: "En ningún momento me he postulado"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, cuyo nombre estaba en las quinielas ante la dimisión del ya presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha querido dejar claro que "en ningún momento me he postulado ni nada parecido".

El presidente de la Corporación provincial sonaba como posible sucesor, pero después de la dimisión de Mazón, que mantiene su acta como diputado en Les Corts, las opciones de Mompó se desvanecen (sólo si fuera diputado podría el PP podría presentarlo como candidato para que fuera votado en el Parlamento valenciano) salvo que finalmente se convoquen elecciones ya en el mes de marzo agotados todos los plazos. "Al final son interpretaciones. Siempre he dicho que el cargo más bonito que voy a desempeñar es el de alcalde de mi pueblo, Gabarda. También el cargo de presidente de la Diputación me llena y aún hay mucho trabajo por hacer. Siempre estaré donde mi partido me pida. Pero siempre defendiendo los intereses de los valencianos y las valencianas", según Mompó.

El presidente de la Diputación ha respetado la decisión de Mazón "como no podría ser de otra forma". Para Mompó, la elección de candidato a la presidencia de la Generalitat ha de hacerse "con sentido común". "Lo que ha pasado en la Diputación es un ejemplo. Gobernamos personas que pensamos diferente y creo que el partido es también un ejemplo. Creo que pocas veces el Partido Popular de la Comunitat ha estado tan unido", ha señalado el presidente de la Diputación antes de su visita al Hospital Clínico de Valencia

Preguntado por la relación del PPCV con la dirección nacional y el hecho de que a Génova no le gustara la reunión mantenida por Mazón y los líderes provinciales antes de que hiciera pública su dimisión, Mompó ha afirmado que "es muy buena, igual que ha sido siempre". "No voy a desvelar lo que hablamos", ha afirmado.

Asimismo, sobre si cree que se deberían haber convocado elecciones, el presidente ha insistido en que era el presidente de la Generalitat el que tenía que tomar esa decisión.

Interrogado sobre su opinión a que la elección en Les Corts del nuevo presidente dependa de los votos de Vox, el presidente provincial de los populares también ha asegurado que eso "es una interpretación". "Entiendo que se diga porque el PP no tiene mayoría absoluta, por tanto se necesita a Vox. Pero también se puede necesitar a otros partidos para poder investir al presidente. Puede votar Compromís o el Partido Socialista. Lo que le puedo decir es que en el Partido Popular les decisiones las toma el Partido Popular. No a va a venir Vox a decirnos lo que tenemos que hacer. El presidente Mazón ha tomado una decisión responsable. Aunque sí hay otro presidente que no está siendo responsable, que debería haberse ido a su casa hace mucho tiempo, que no ha ayudado a los valencianos", ha dicho Mompó en clara alusión a Pedro Sánchez. Y ha disparado a la oposición: "Tengo curiosidad por saber qué van a hacer Compromís y el Partido Socialista ahora que no está Mazón. Porque sabemos a lo que se dedican, a ponerse camisetas".

Asimismo, Vicent Mompó ha dado su opinión tanto de Juanfran Pérez Llorca y María José Catalá como posibles candidatos. En el caso del primero ha dicho que le parece "muy bien", como le parece "cualquier compañero del Partido Popular". "Tengo muy buena relación con él", ha aseverado. De Catalá, que es la opción de Génova, ha manifestado que "cómo no le va a gustar a la dirección nacional si es la mejor alcaldesa de España". "Aunque creo que ella quiere seguir siendo alcaldesa", ha dicho.

Y, pese a todo, ha concluido que el candidato del PP a las próximas elecciones "lo elegirán o la elegirán los valencianos y las valencianas". "Esto esto es como como en el fútbol, ¿no?

Los entrenadores no ponen a los jugadores. En este caso lo mismo. Al final estoy seguro que la dirección nacional, que es la que tiene la última decisión y así lo marcan los estatutos, escuchará lo que quieren los valencianos y las valencianas porque imagino que nadie más que los valencianos y las valencianas quieren lo mejor para Valencia. La Comunitat Valenciana es mucho más grande que el Partido Popular y yo entiendo que intentarán escoger a la persona que mejor represente a la ciudadanía".

Finalmente, preguntado por la posible candidatura del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, Mompó ha dicho que "como afiliado tiene derecho también a representar a todos los militantes". "Al señor Camps no tengo que explicarle que hasta que no se abra el proceso congresual, pues podemos llenar páginas de periódicos y podemos seguir hablando con unos y con otros, pero no tiene ningún sentido. O sea, una vez se abra el proceso congresual, el señor Camps, el señor Martínez o el señor quien sea, puede decirnos a los afiliados que quieren representarnos. Habrá un congreso y y ya veremos lo que decidimos los afiliados", ha afirmado.