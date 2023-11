"No more chorizo in the paella, please", la protesta de dos tiktokers valencianos en pleno Londres

Con la paella no se juega, ni se hacen bromas, es cosa seria. Y los valencianos lo saben. Por eso, el duo de la "terreta" Los Jajajers, realizaron ayer una protesta en Londres para que los británicos dejen de incorporar este embutido a la receta de la paella.

El conocido dúo de tiktokers viajaron hasta Londres y se plantaron en su calles con varios mensajes escritos en cartones. "No more chorizo in the paella, please" (no más chorizo en la paella, por favor) o "Stop saying Valencian paella when is rice with things" (basta de decir paella valenciana cuando es arroz con cosas) fueron algunas de sus reivindicaciones. Cómo no, quienes se giraban a mirarles no podían contener la risa. Su vídeo ha alcanzado más de 270 mil visualizaciones en TikTok.

La protesta con los carteles no es el único vídeo de Els Jajajers sobre la paella. Es solo uno de sus muchos clips hablando de la paella. Como venganza por incluir el chorizo, estos influencers decidieron darle a los ingleses de su propia medicina en un vídeo con casi 90 mil visualizaciones. Simulan estar en una cafetería tomando un té y deciden aderezarlo con chorizo. "A los británicos nos encanta el chorizo con todo", dicen en tono irónico.