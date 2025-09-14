Segorbe (Castellón) cierra una semana de Entradas de Toros y Caballos con una carrera de 51 segundos

Segorbe ha cerrado una semana de Entradas de Toros y Caballos con una carrera de 51 segundos con seis toros y un manso de la ganadería de Germán Vidal, de Cabanes, que comenzó el pasado lunes 8 de septiembre.

Los once caballistas han guiado a los toros hasta la plaza de la Cueva Santa en la última carrera, que se ha desarrollado sin incidentes, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Segorbe.

Este año ha sido el vigésimo aniversario de la internacionalidad de las Entradas, y este domingo se celebra la sexta y última jornada del concurso de ganaderías "Ciudad de Segorbe" en su cuarenta edición.