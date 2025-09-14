Acceso

Comunidad Valenciana

Sucesos

Muere un hombre en un accidente entre una moto y un coche en la CV-339 en Llíria (Valencia)

Una mujer de 41 años ha sido atendida en el hospital

El primer bebé de 2023 ha nacido en el hospital La Fe de ValènciaREMITIDA CSIF28/12/2022
El Hospital La Fe de ValenciaREMITIDA CSIFREMITIDA CSIF
  • C. Aparicio
    C. Aparicio
Creada:
Última actualización:

Un hombre de 43 años ha fallecido en un accidente entre una motocicleta y un coche en la CV-339 en Llíria (Valencia) ocurrido sobre el mediodía de este domingo, según han informado fuentes sanitarias.

Se han movilizado un helicóptero y un SAMU, cuyo equipo médico ha practicado al hombre maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización, pero no ha respondido a la asistencia y ha fallecido.

También ha atendido a una mujer de 41 años con politraumatismo que ha sido trasladada por el helicóptero al hospital La Fe de Valencia.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas