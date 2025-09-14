Muere un hombre en un accidente entre una moto y un coche en la CV-339 en Llíria (Valencia)

Un hombre de 43 años ha fallecido en un accidente entre una motocicleta y un coche en la CV-339 en Llíria (Valencia) ocurrido sobre el mediodía de este domingo, según han informado fuentes sanitarias.

Se han movilizado un helicóptero y un SAMU, cuyo equipo médico ha practicado al hombre maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización, pero no ha respondido a la asistencia y ha fallecido.

También ha atendido a una mujer de 41 años con politraumatismo que ha sido trasladada por el helicóptero al hospital La Fe de Valencia.