Una mujer rescatada y decenas de personas desalojadas en un incendio en Valencia

Los bomberos de Valencia rescataron anoche a un mujer y su perro tras declararse un incendio en su vivienda, situada en el décimo piso de un edificio de la Avenida de Blasco Ibáñez del que fueron desalojados decenas de vecinos y otros confinados hasta su extinción.

El incendio se declaró sobre las 20:30 horas por causas no precisadas en una vivienda ubicada en el pasaje Doctor Bartual, en la Avenida de Blasco Ibáñez, y tras ser extinguido pudieron regresar todos los vecinos desalojados, según han informado fuentes municipales.

La vivienda donde se declaró el incendio ha quedado totalmente calcinada y la mujer rescatada y su mascota han pasado la noche en casa de unos familiares, mientras que el resto de vecinos ha podido regresar ya a sus residencias, según las mismas fuentes.

Al lugar se desplazaron cuatro dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Valencia.