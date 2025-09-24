El municipio alicantino que ha registrado un terremoto de 2,1 de magnitud

Un terremoto de 2,1 de magnitud se ha registrado esta noche en el municipio alicantino de Elda y ha sido sentido por la población, ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

El seísmo se ha producido a las 23.02 horas, con epicentro al noroeste de Elda y a una profundidad de 0 kilómetros, según la página web del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Las localidades donde se ha sentido este temblor han sido Elda, Sax, Elche y Salinas, según el IGN.