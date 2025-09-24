Acceso

El municipio alicantino que ha registrado un terremoto de 2,1 de magnitud

La población de varias localidades también han sentido el seísmo

Un terremoto de 2,1 de magnitud se ha registrado esta noche en el municipio alicantino de Elda y ha sido sentido por la población, ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

El seísmo se ha producido a las 23.02 horas, con epicentro al noroeste de Elda y a una profundidad de 0 kilómetros, según la página web del Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Las localidades donde se ha sentido este temblor han sido Elda, Sax, Elche y Salinas, según el IGN.

