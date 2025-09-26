Narcotraficantes y corrupción en el acceso a la estiba, así progresaron las bandas criminales del puerto de Valencia

La corrupción en los procesos de acceso a la estiba del Puerto de Valencia dio cobertura a la red de tráfico de cocaína que ha sido desmantelada por la Policía Nacional y que se ha saldado con la detención de 81 personas, entre ellos varios líderes sindicales de este sector y otros trabajadores portuarios.

La Policía Nacional ha informado este viernes del desarrollo de la operación "Spider", mediante la cual se ha desarticulado una organización criminal dedicada a la introducción de cocaína en el Puerto de Valencia y se han incautado 4,5 toneladas de esta droga, además de inmuebles, vehículos, armas, objetos de lujo y dinero en efectivo, según informa EFE.

Además de la red de narcotráfico, con conexiones internacionales, los responsables del operativo han destacado el arraigo en la organización criminal de procesos corruptos de selección de personal en el Puerto de València, lo que permitía a los narcos un control minucioso de los turnos de trabajo para dar cobertura a las operaciones delictivas.

La Policía Nacional informó esta semana de la operación contra el narcotráfico que había puesto en marcha en varios municipios de la provincia de Valencia avanzando que ya había detenido a 30 personas. La operación ha acabado con dos organizaciones que funcionan como un cartel.

