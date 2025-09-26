"Senyals de fum", de Marian Díez, gana el XXVI Premi Evarist Garcia de Teatre Breu de la Diputación de Alicante

La Diputación de Alicante ha presentado esta mañana la obra "Senyals de fum", de Marian Díez, ganadora del XXVI Premi de Teatre Breu en Valencià “Evarist Garcia” impulsado por la Diputación de Alicante.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha hecho público el fallo de esta nueva edición del galardón literario junto a la miembro del jurado Mar Llinares, técnico de Cultura del Ayuntamiento de La Vila Joiosa, y la ganadora del certamen. El diputado ha resaltado “la relevancia de este premio, creado en el año 2000 y dotado actualmente con 5.000 euros, cuyo principal objetivo es fomentar e impulsar el teatro en lengua valenciana para dinamizar y poner en valor la escena teatral, incentivando y animando a la creación de textos”.

El jurado, presidido por Navarro, ha estado formado también por Alicia Garijo, delegada territorial del Instituto Valencià de Cultura en Alicante, Isabel Marcillas, doctora de Filología Catalana en la Universidad de Alicante, y Mª Ángeles Francés, doctora en Filología Catalana. El responsable provincial ha destacado que a esta edición han concurrido un total de veinte trabajos, diez más que en la anterior convocatoria, “lo que supone una gran satisfacción para esta institución”.

Como ha explicado Marian Díez, "Senyals de fum" es un "homenaje a las madres y a la tormenta de sentimientos que surge tras su pérdida, una experiencia emocional que recojo en esta obra desde la ternura, el humor y nuestras raíces, tres de las palabras más bonitas que tenemos”. Esos sentimientos se llevarán a escena en el Teatro Arniches en los próximos meses y la propia Marian Díez interpretará uno de los papeles protagonistas.

Monologuista, guionista y actriz, la autora -natural de Monóvar- es licenciada en Sociología en la Universidad de Alicante y trabaja en el Ayuntamiento de Monóvar como programadora cultural. Además, es coordinadora de la revista Festes de Monòver, y autora de obras como Sempre plou quan no hi ha escola, con prólogo de Andreu Buenafuente, La historia de la ràdio a Monòver, No t’ho diré mai, con la que ganó el XXVI Premi Enric Valor de novel·la en valencià de la Diputación de Alicante, Una boda poc convencional o La dona del alcalde, que sale hoy mismo a la venta.

Además, Díez es columnista del diario La Veu y en diferentes etapas ha coordinado el boletín municipal de Monóvar. En televisión ha participado en diversos programas, entre los que destaca “L’escenari” de Punt 2, “Parlar Sol” de Reus TV o “Assumptes Interns i Comediants” de À Punt, asimismo ha colaborado puntualmente en el programa "Pròxima parada" de À Punt radio.