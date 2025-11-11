El número de empresas creadas en la Comunitat aumentó un 31,4% en septiembre, hasta 1.325

El número de nuevas sociedades mercantiles creadas en septiembre en la Comunitat Valenciana fue de 1.325, lo que supone un aumento del 31,4% interanual, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el mismo mes se disolvieron 141 empresas en la Comunitat Valenciana, un 23,6 por ciento más que en septiembre de 2024, de las que 97 lo hicieron voluntariamente, 13 por fusión y el resto por otras causas.

A nivel nacional, el número de nuevas sociedades mercantiles creadas en septiembre fue de 9.252, lo que supone un aumento del 14,7% interanual. En el mismo mes se disolvieron 1.583 empresas, un 13,2% más que en septiembre de 2024, de las que el 80,6% lo hicieron voluntariamente, el 11,37% por fusión y el 8,02% restante por otras causas.

El capital total suscrito en la constitución de nuevas empresas fue de 410,9 millones de euros, un 41,5% más; mientras que el capital medio por operación aumentó un 23,4%, hasta 44.416 euros.

En septiembre, ampliaron capital 1.967 sociedades mercantiles, lo que supone un incremento del 1%, con un capital medio por operación de 507.061 euros, un 15,9% menos en comparación con un año antes.

Las actividades inmobiliarias, financieras y seguros acumularon el 18,5% de las sociedades mercantiles creadas en septiembre y el sector del comercio un 16,8%.

Por contra, la mayoría de empresas disueltas pertenecía al ámbito del comercio (21,1% del total), a la construcción (15%) y a las actividades inmobiliarias, financieras y seguros (13,8%).

La actividad con mayor capital suscrito por las nuevas sociedades mercantiles fue la de inmobiliarias, financieras y seguros, con un total de 300,77 millones de euros.

Las comunidades autónomas con mayores aumentos anuales en el número de sociedades mercantiles creadas en septiembre fueron La Rioja (56,7%), Asturias (48,8%) y Castilla y León (32,1%).

Por el contrario, los descensos más acusados fueron los de Navarra, un 19,5% menos; Cantabria, con una caída del 12,5%; y Baleares, una reducción del 9,9%.