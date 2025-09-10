El PP de Oliva (Valencia) pide al Ayuntamiento información y explicaciones sobre la agresión a una detenida

El PP en el Ayuntamiento de Oliva (Valencia) ha pedido al Gobierno municipal información y explicaciones sobre la agresión en esta localidad a una mujer detenida por parte de un guardia civil, que posteriormente fue arrestado y al que se han abierto medidas disciplinarias por "una actuación desproporcionada sobre una persona ya esposada".

A pesar que de esta formación considera que la respuesta de la Guardia Civil, con la detención inmediata del agente y la apertura de medidas disciplinarias, ha sido "la adecuada y proporcional a la gravedad de los hechos", lamenta que la alcaldesa de Oliva, Yolanda Pastor, "no haya ofrecido ninguna información al respecto al resto de autoridades municipales".

"Y más aún cuando Pastor es la máxima responsable de la Policía Local, presente en la actuación y que la pasada semana nos hubo reunido en Junta de Gobierno Local para tratar cuestiones de seguridad ciudadana durante el transcurso de los meses de julio y agosto", ha señalado el PP de Oliva en una nota de prensa.

Según los populares, la alcaldesa "no hizo mención alguna a esta reprochable conducta" en la Junta de Gobierno, y considera "inverosímil pensar que el Gobierno municipal desconociera lo ocurrido" habiendo presencia de la Policía Local en el momento de la agresión, conocida esta semana tras la difusión en redes sociales y medios de comunicación de un vídeo que muestra los hechos.

"A día de hoy, seguimos sin recibir información documental por parte de la alcaldesa ni respuesta a nuestra petición de celebrar una junta o comisión extraordinaria y urgente para tratar este grave episodio, lo que consideramos muy preocupante", han manifestado a la vez que han acusado al Gobierno local de "sobrepasado por los acontecimientos e incapaz de gestionar adecuadamente situaciones de crisis".

"Tras semanas cargadas de noticias negativas que han dañado gravemente la imagen" de este municipio, el PP local insiste en que la alcaldesa "informe con claridad sobre qué sabía y qué medidas ha adoptado desde que se produjeron los hechos, en el mes de julio", pues "la ciudadanía tiene derecho a saber la verdad y a que se le garantice tranquilidad y transparencia desde las instituciones".

"La señora Pastor dispone de todos los medios y asesores de comunicación a sus órdenes, pagados con los impuestos de los ciudadanos, como para poder haber informado en tiempo y forma adecuados, y no haberse atrincherado en el silencio hasta que no ha tenido más remedio tras estallar -la noticia- en los medios de comunicación nacionales", ha agregado.