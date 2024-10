Opinión | Íñigo Errejón se pasó de listo

La Real Academia de la Lengua (RAE) recoge dos acepciones para definir el adjetivo «ignorante». Primera: que ignora o desconoce algo. Segunda: que carece de cultura o de conocimientos. De un diputado al que le pagamos todos un buen salario no me molesta lo primero, pues alabo a toda aquella persona que está dispuesta a seguir aprendiendo algo nuevo cada día, sino lo segundo.

Como no sé qué acepción le tendría que aplicar al diputado de Sumar, Íñigo Errejón, cuando salió el miércoles a la tribuna del Congreso a hablar del Dia de la Comunitat Valenciana, me ceñiré a un hecho objetivo: Errejón se pasó de listo.

Dijo que quería felicitar a los valencianos su «Diada nacional» y además, lo haría en valenciano porque así compensaría que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, lo hiciese en castellano.

¿Cómo en una frase tan corta se puede meter tanto la pata? ¿De verdad no sabe que en la Comunitat Valenciana no celebramos una Diada? ¿Por qué no se ha molestado en comprobar qué lenguas utiliza el jefe del Consell en sus discursos? ¿Ignora que el motivo por el que los valencianos celebramos el 9 d’Octubre no tiene nada que ver con la Diada de Cataluña, que se celebra el 11 de septiembre? Y es más, ¿después de cometer este error se habrá preocupado por documentarse sobre este asunto?

Más que hablar del salario de los políticos deberíamos analizar cómo desempeñan la tarea que les hemos encomendado y qué grado de implicación ponen a su tarea.

Mucho se ha escrito ya del «error» que cometieron los diputados populares y los de Vox por votar -sin saberlo- una reforma legal que permitirá rebajas en las penas de presos de ETA.

Lo de Errejón es una simple anécdota al lado de esto último, pero me lleva a pensar que puede que haya demasiados ignorantes-y sin ánimo de aprender- sentados en los parlamentos. Y por favor, no todos deben darse por aludidos, porque todos no son iguales.