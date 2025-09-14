El PSPV recurre a la presidenta de Les Corts para convocar la comisión de la dana

La portavoz de Emergencias del PSPV-PSOE en Les Corts, Alicia Andújar, ha remitido un escrito a la presidenta de la Cámara, Llanos Massó (Vox), en la que le solicita la convocatoria "urgente" de la mesa de la comisión de investigación sobre la dana para que este órgano pueda reanudar los trabajos.

Andújar ha realizado esta petición "ante el silencio" de la presidenta de la comisión, Miriam Turiel, también de Vox, "que ha hecho oídos sordos" a su petición para que este órgano investigador reanude sus trabajos y puedan comparecer las víctimas de la tragedia que causó la muerte de 229 personas.

En su escrito, Alicia Andújar, que es secretaria de esta comisión de investigación, señala que el martes pasado, una vez conocido el calendario de plenos y comisiones para el actual periodo de sesiones, solicitó a la presidenta de la comisión que fijara fecha para una reunión de la mesa de este órgano.

El objetivo de esta convocatoria era "establecer día y hora para la reanudación de las sesiones de dicha comisión", sin embargo, ha apuntado, se topó "con el silencio" de la presidenta.

Por eso, ha optado por acudir directamente a la titular de Les Corts Valencianes, a quien pide que "acuerde la fijación de fecha para la reunión de la mesa de la comisión a la mayor celeridad, a fin de establecer el calendario de sesiones hasta, al menos, la conclusión del presente período", ha informado el PSPV.

"Es una vergüenza que el Partido Popular y Vox estén bloqueando sistemáticamente el funcionamiento de esta comisión porque ni las víctimas ni la ciudadanía valenciana se merecen este menosprecio", ha lamentado la responsable de Emergencias socialista.

Andújar ha asegurado que la presidenta de Les Corts "tendrá que decidir si quiere ejercer como tal y poner fin al bloqueo o prefiere hacer como Vox y respaldar las maniobras del Partido Popular del Ventorro para seguir sosteniendo al irresponsable de Mazón".

"Se va a cumplir un año de la dana que causó 229 víctimas mortales y no es la primera vez que el PP y Vox están ralentizando con artimañas el normal funcionamiento de esta comisión, en la que llegaron incluso a vetar la comparecencia de las víctimas", ha destacado.