El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar no comparecerá ante Les Corts

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, no acudirá este martes a la sesión de la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts Valencianes, han confirmado a Efe fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

La mesa de la comisión acordó la semana pasada citar a comparecer a Polo en esta sesión, a petición del PP y Vox que consideraron que tras su declaración como testigo ante la jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana debía ser citado con urgencia.

Está previsto que en la reunión del martes, la segunda destinada a comparecencias, intervengan más técnicos, igual que en la sesión anterior.

Miguel Polo declaró durante ocho horas como testigo ante la jueza de la dana el pasado 19 de septiembre y aseguró que "no hubo ningún apagón informativo" el día de la dana por parte del organismo de cuenca.

Según fuentes presentes en la declaración, Polo también admitió que la tarde del 29 de octubre estuvo más pendiente de presas y grandes cauces que de barrancos y que no consideró relevante informar sobre la crecida de ramblas como la del Poyo. Se daba información de los grandes ríos, porque en los barrancos no hay tiempo de reacción, añadió.

En la sesión de este martes, están citados también el ingeniero de Caminos Francisco Álvarez Molinera; el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el catedrático de ingeniería hidráulica de la UPV Félix Ramón Francés; el catedrático de proyectos arquitectónicos de la UPV José María Lozano; la profesora e investigadora de la UPV Adriana Susana Giret; y el abogado experto en urbanismo Francisco Blanc Cavero.

No obstante, José María Lozano ha excusado también su asistencia por motivos de agenda, al ser presidente del Consell Valencià de Cultura (CVC) y coincidir su citación con otros compromisos previos que tenía con motivo de su cargo.

En un escrito remitido a la presienta de Les Corts, Llanos Massó, Lozano explica que ese mismo día tiene dos compromisos: la entrega de la memoria anual del CVC en Les Corts y el acto institucional de apertura del curso de las universidades españolas en La Nau, que preside el rey Felipe VI.

En todo caso, manifiesta su "total disponibilidad" para colaborar con la comisión de investigación, donde está citado como experto, y pide que, con la finalidad de poder organizar su agenda y preparar la comparecencia de la mejor manera posible, la próxima citación se le envíe "con un cierto margen de tiempo".

También pide saber "expresamente en calidad de qué condición" quieren que comparezca, así como qué aspectos concretos del objeto de investigación consideran de interés, ya que la citación "solo hace referencia de forma genérica a las causas de la dana, la gestión de las administraciones y las medidas de recuperación".