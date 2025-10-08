Detenidos tres participantes en una pelea con arma blanca en Valencia con dos heridos graves

La Policía Local de València ha detenido a tres jóvenes tras una pelea con arma blanca en el barrio de Campanar en la que uno de ellos resultó herido de gravedad tras sufrir lesiones en la cara y un ojo y mordeduras de un perro en las manos, así como un cuarto joven que recibió una puñalada en el cuello.

Los hechos se produjeron la madrugada del domingo, cuando una patrulla de la Comisaría de Proximidad del barrio de Campanar acudió a la plaza de Badajoz, donde un joven afirmaba haber sido apuñalado en el cuello y fue trasladado al Hospital La Fe dada la gravedad de la herida.

Gracias a la intervención de otras patrullas de Policía Local y de Policía Nacional, se pudo localizar a otros tres participantes en la pelea, uno de los cuales fue también trasladado a La Fe por graves lesiones en la cara y en un ojo, así como lesiones en las manos causadas por la mordedura de un perro.

Tras escuchar las versiones de los cuatro implicados, así como a diferentes vecinos que habían sido testigos de los hechos, los agentes detuvieron a tres de los jóvenes, los dos que paseaban al perro por un presunto delito de lesiones y el otro por tentativa de homicidio.

Según fuentes de la Policía Local, dos de los jóvenes detenidos caminaban por un parque con su perro y tras una discusión con las otras dos personas iniciaron una pelea.

Los dueños del perro agredieron a uno de ellos y lo empujaron contra una ventana, produciéndole graves heridas en la cara y en el ojo, y al ver la agresión su acompañante sacó una navaja y se la clavó en el cuello a uno de los agresores, que respondió enviando al perro para que les atacara.

Tras registrar la zona, los agentes localizaron una mochila con una pistola de balines, un pasamontañas y una navaja, que había dejado tirada en un arbusto el presunto autor del apuñalamiento, mientras se daba a la fuga.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial en la Inspección Central de Guardia.