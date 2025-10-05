Acceso

Probabilidad de chubascos esta tarde en Valencia y Alicante y descenso de las máximas

Las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada

Dos mujeres toman el sol en el jardín del rio Turia de Valencia.
El sol de la mañana pueda dejar chubascos por la tardeAna EscobarAgencia EFE
El cielo de la Comunitat Valenciana ha amanecido este domingo poco nuboso pero tenderá a nuboso durante la segunda mitad del día, con probabilidad de chubascos en Valencia y Alicante, las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada y se esperan rachas muy fuertes de viento en el norte de Castellón.

La Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet) prevé también para hoy mínimas en descenso en el interior del tercio norte y con pocos cambios en el resto y viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a componente este por la mañana, moderado en el litoral sur.

Este lunes el cielo presentará intervalos de nubes con precipitaciones débiles en Valencia y Alicante, que tenderán a remitir a partir de la tarde.

Las temperaturas mínimas bajarán en la mitad norte y registrarán cambios ligeros en el sur, mientras que las máximas bajarán de forma ligera o se mantendrán sin cambios en la provincia de Valencia.

En cuanto al viento, será mañana flojo del noroeste en el norte de Castellón y de dirección variable en el resto por la mañana, tendiendo en las horas centrales a componente sur en el litoral y a componente este en el interior.

Las temperaturas extremas registrada en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castelló 19,6 y 28,7 grados

València 18,8 y 29,8 grados

Alicante 19,1 y 28,2 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: aguas de componente sur 2 a 4 arreciando a norte y noroeste 4 a 6 con rachas hacia medianoche y amainando a este y sureste 3 a 4 al final. Marejadilla aumentando a marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del este y noreste de un metro a partir de la mañana.

Aguas costeras de Valencia, viento de este y sureste 3 a 5 rolando a componente N durante la noche y arreciando a este y noreste 4 a 6 por la mañana y amainando a este 3 a 4 por la tarde. Marejadilla a marejada aumentando temporalmente a fuerte marejada. Mar de fondo del noreste de uno a dos metros por la tarde. Algún aguacero en el sur a partir de la mañana.

Aguas costeras de Alicante: viento del oeste y suroeste 3 a 4 arreciando a norte y noreste 5 a 6 de madrugada. Marejadilla a marejada aumentando a fuerte marejada. Algún aguacero en el norte a partir de la mañana.

