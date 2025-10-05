Probabilidad de chubascos esta tarde en Valencia y Alicante y descenso de las máximas

El cielo de la Comunitat Valenciana ha amanecido este domingo poco nuboso pero tenderá a nuboso durante la segunda mitad del día, con probabilidad de chubascos en Valencia y Alicante, las temperaturas máximas bajarán de forma generalizada y se esperan rachas muy fuertes de viento en el norte de Castellón.

La Agencia Estatal de Meteorologia (Aemet) prevé también para hoy mínimas en descenso en el interior del tercio norte y con pocos cambios en el resto y viento flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a componente este por la mañana, moderado en el litoral sur.

Este lunes el cielo presentará intervalos de nubes con precipitaciones débiles en Valencia y Alicante, que tenderán a remitir a partir de la tarde.

Las temperaturas mínimas bajarán en la mitad norte y registrarán cambios ligeros en el sur, mientras que las máximas bajarán de forma ligera o se mantendrán sin cambios en la provincia de Valencia.

En cuanto al viento, será mañana flojo del noroeste en el norte de Castellón y de dirección variable en el resto por la mañana, tendiendo en las horas centrales a componente sur en el litoral y a componente este en el interior.

Las temperaturas extremas registrada en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castelló 19,6 y 28,7 grados

València 18,8 y 29,8 grados

Alicante 19,1 y 28,2 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: aguas de componente sur 2 a 4 arreciando a norte y noroeste 4 a 6 con rachas hacia medianoche y amainando a este y sureste 3 a 4 al final. Marejadilla aumentando a marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del este y noreste de un metro a partir de la mañana.

Aguas costeras de Valencia, viento de este y sureste 3 a 5 rolando a componente N durante la noche y arreciando a este y noreste 4 a 6 por la mañana y amainando a este 3 a 4 por la tarde. Marejadilla a marejada aumentando temporalmente a fuerte marejada. Mar de fondo del noreste de uno a dos metros por la tarde. Algún aguacero en el sur a partir de la mañana.

Aguas costeras de Alicante: viento del oeste y suroeste 3 a 4 arreciando a norte y noreste 5 a 6 de madrugada. Marejadilla a marejada aumentando a fuerte marejada. Algún aguacero en el norte a partir de la mañana.