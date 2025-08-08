Acceso

Comunidad Valenciana

Educación

Los profesores de Formación Profesional convocan paros el 8 de septiembre en la Comunitat

Serán de dos horas por lo que aseguran son los "fuertes recortes" de la Conselleria de Educación en personal

Profesora imparte clase en un aula de la UIB. REMITIDA / HANDOUT por UIB Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 31/07/2025
ProfesoresUIBEuropa Press
  • C. Aparicio
    C. Aparicio
Valencia Creada:
Última actualización:

Los sindicatos STEPV, UGT, CGT y CSO han convocado a los profesores de Formación Profesional a un paro de dos horas el próximo 8 de septiembre en protesta por "los fuertes recortes" de la Conselleria de Educación en profesorado de ciclo semipresenciales y en ciclos formativos "en muchos centros".

El profesorado decidió convocar esta huelga -de 11 a 13 horas- tras varias asambleas el día de inicio de la actividad lectiva en septiembre y concentrarse en las direcciones territoriales de educación de Alicante y Castellón y en la Conselleria de Educación en València a las doce del mediodía.

Los sindicatos denuncian en un comunicado "el recorte" de más de 300 docentes y de casi un millar de alumnos que "no podrán cursar los ciclos deseados", y avanzan que convocarán nuevas acciones y no descartan más jornadas de huelga ya entrado el curso.

Añaden que el profesorado ha sufrido "una pérdida considerable de horas de trabajo y, por tanto, de salario y de atención al alumnado".

Además, los nuevos requisitos exigidos para acceder a un puesto de trabajo harán que muchos profesores no puedan continuar trabajando, según aseguran.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas