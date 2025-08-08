Los profesores de Formación Profesional convocan paros el 8 de septiembre en la Comunitat

Los sindicatos STEPV, UGT, CGT y CSO han convocado a los profesores de Formación Profesional a un paro de dos horas el próximo 8 de septiembre en protesta por "los fuertes recortes" de la Conselleria de Educación en profesorado de ciclo semipresenciales y en ciclos formativos "en muchos centros".

El profesorado decidió convocar esta huelga -de 11 a 13 horas- tras varias asambleas el día de inicio de la actividad lectiva en septiembre y concentrarse en las direcciones territoriales de educación de Alicante y Castellón y en la Conselleria de Educación en València a las doce del mediodía.

Los sindicatos denuncian en un comunicado "el recorte" de más de 300 docentes y de casi un millar de alumnos que "no podrán cursar los ciclos deseados", y avanzan que convocarán nuevas acciones y no descartan más jornadas de huelga ya entrado el curso.

Añaden que el profesorado ha sufrido "una pérdida considerable de horas de trabajo y, por tanto, de salario y de atención al alumnado".

Además, los nuevos requisitos exigidos para acceder a un puesto de trabajo harán que muchos profesores no puedan continuar trabajando, según aseguran.