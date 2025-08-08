Sanidad dedica 9 millones de euros para reforzar 19 centros de salud y abrir 9 consultorios de verano en Castellón

La Conselleria de Sanidad ha destinado 8,8 millones de euros a la apertura de 7 consultorios auxiliares de playa y el refuerzo de 19 centros de atención sanitaria en la provincia de Castellón para garantizar la cobertura asistencial este verano.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, que ha visitado el consultorio auxiliar de Benicàssim ubicado en la calle Vila-real, ha afirmado que el objetivo de esta planificación para la época estival es garantizar la asistencia sanitaria en las zonas turísticas de mayor afluencia y llevar a cabo acciones de refuerzo mediante el incremento de personal en centros de atención sanitaria que están abiertos durante todo el año.

La inversión contempla, por un lado, las contrataciones adicionales que se han realizado para reforzar los centros de Atención Primaria y consultorios de las zonas de mayor afluencia turística; y, por otro lado, los contratos de sustitución para cubrir al personal sanitario que se encuentre de descanso estival.

De esta manera, el plan de refuerzo se ha llevado a cabo con los recursos humanos disponibles, y teniendo en cuenta las necesidades asistenciales detectadas por cada uno de los tres departamentos de salud de la provincia.

Se han abierto para este verano los consultorios auxiliares de playa Oropesa-La Concha, Oropesa-La Marina, Almassora La Torre, Torreblanca-Torrenostra y Playa de Nules, Benicàssim Atlanta, y Benicàssim-Vila-real.

Por otro lado, se ha reforzado la atención en los centros sanitarios (centros de salud, centros sanitarios integrados o consultorios) de Alcossebre, Peñíscola, Benicarló, Vinaròs, Atzeneta, Albocàsser, l’Alcora, Almassora, Almassora Barranquet, Benlloch, Borriol, Grao de Castellón, Vall d’Alba, Vilafranca, Torreblanca, Grao de Burriana, Moncofa, Nules, y Montanejos.