El PSPV reclama a la periodista que comió con Mazón el día de la dana el tique del aparcamiento

El PSPV-PSOE ha pedido este martes a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el pasado 29 de octubre, que entregue de forma voluntaria a la comisión de investigación de la dana en Les Corts Valencianes el tique del aparcamiento y el cargo de la tarjeta con fecha y hora.

Así lo ha trasladado este martes el síndic socialista, José Muñoz, tras registrar la petición en el parlamento valenciano con el objetivo de "ayudar a la comisión de investigación para esclarecer los hechos".

El dirigente socialista ha manifestado: "ya no nos fiamos de Mazón ni de sus múltiples versiones por eso queremos que nos acrediten con documentos la fecha, hora y lugar donde estaba el presidente la fatídica tarde de la dana". "Hay una obligación moral de dar toda la información", ha añadido.

Además, ha afirmado que lo que necesitan las víctimas es "reparación, justicia y verdad, y para conseguirlo solo podemos seguir el camino de la colaboración".

Finalmente, Muñoz ha explicado que piden esta información a la periodista "como se la pediríamos a cualquier ciudadano o ciudadana que, por humanidad, tienen la obligación moral de dar toda la información a su alcance para saber qué hizo el presidente de la Generalitat Valenciana" y ha insistido en que "necesitamos conocer la verdad para poder avanzar".

El pasado domingo se supo que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, acompañó a Vilaplana, con quien mantuvo una comida de trabajo el pasado 29 de octubre, el día de la dana, hasta un aparcamiento ubicado cerca del restaurante El Ventorro, donde ella tenía aparcado el coche, a las 18:45 horas.

Este dato no había sido conocido hasta ahora.

Fuentes de la Generalitat señalaron que el presidente salió de El Ventorro a las 18:45 horas junto a la periodista, la acompañó al aparcamiento, ubicado en la Glorieta y de allí se fue solo al Palau de la Generalitat, andando por la calle de La Paz.

La jueza de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha citado a declarar a la periodista Maribel Vilaplana el próximo 3 de noviembre a las 9:30 horas en calidad de testigo.