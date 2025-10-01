¿Pueden entrar las bicicletas en el metro? Metrovalencia lo aclara

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) aplica desde el 1 de octubre las nuevas normas de acceso de bicicletas no eléctricas a las instalaciones, dependencias y unidades de Metrovalencia, y permitirá viajar a bicicletas plegables en toda la red y con bicicletas normales con limitación de cuatro por vagón y en tramos de superficie.

La nueva norma se aplica una vez completado el proceso de recuperación del servicio en toda la red, tras las inundaciones del 29 de octubre, según un comunicado de la Generalitat.

De esta forma, en la red de Valencia el transporte de bicicletas no eléctricas no plegables estará permitido en todas las líneas de metro, en los tramos en superficie, hasta un máximo de cuatro por unidad, todos los días de la semana.

Las bicicletas se ubicarán siempre en el último coche, sus portadores se responsabilizarán de no causar molestias al resto del pasaje ni de daños en los vehículos o las instalaciones y deberán permanecer de pie junto a ellas. En ningún caso se podrá obstaculizar el acceso de los maquinistas a las cabinas de conducción ni a las puertas de acceso y salidas de los viajeros.

Por lo que respecta a las bicicletas plegables el acceso está permitido en toda la red de metro y tranvía, también todos los días de la semana, y sin ninguna limitación de número. Las bicicletas plegables se podrán transportar como bultos de mano e irán siempre plegadas en los trenes y tranvías, también en el acceso y salida de las instalaciones.

El acceso de vehículos personales eléctricos sigue sin estar autorizado, a excepción de los utilizados por Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Cicloparcs y aparcabicis

Con la finalidad de favorecer el uso combinado del metro y la bicicleta, siguiendo lo establecido en estas normas, Metrovalencia cuenta con cicloparcs junto a las estaciones de Torrent Avinguda, Empalme, Alboraya-Peris Aragó y Quart de Poblet. Se trata de habitáculos cerrados, con techo para la lluvia y dotados de acceso limitado.

Las personas que deseen hacer uso de este servicio deben ser portadoras de una tarjeta cargada con un título de transporte en vigor. La tarjeta debe registrarse previamente en www.metrovalencia.es.

Para acceder al cicloparc es necesario acercar dicha tarjeta al lector ubicado junto a la puerta de acceso y las bicicletas deben colocarse en los lugares habilitados para ello, sin ocupar más espacio que el reservado para cada una.

El tiempo máximo que puede permanecer una bicicleta dentro de este Cicloparc es de 24 horas. Pasado este tiempo, FGV puede proceder a retirarla.

A su vez cuenta con aparcabicis en estaciones como Alberic, Ayora, Bailén, Benaguasil,Bétera, Burjassot-Godella, Carlet, Castelló, Fondo de Benaguasil, Fuente del Jarro, Font Almaguer, Godella, La Canyada, L’Eliana, Llíria, Moncada-Alfara, Massarrojos, Mislata-Almassil, Masia de Traver, Nou d’Octubre, Patraix, Rafelbunyol, Riba-roja de Túria, y Rocafort.