Ya hay fecha para la reapertura del túnel de acceso a Bonaire dañado por la dana

La Generalitat ha iniciado los trabajos de reconstrucción del viario auxiliar y la estructura de acceso al centro comercial Bonaire en Aldaia con el objetivo de abrirlo para Navidad.

Así lo ha confirmado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, que ha visitado, este miércoles, la zona junto con el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján. El Ayuntamiento fue consciente de los daños en el puente del vial que atraviesa el barranco de la Saleta tras la reapertura del centro comercial y, ante la imposibilidad de realizar los trabajos con celeridad, solicitó en agosto a la Generalitat que asumiera las obras.

De esta manera, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio va a llevar a cabo la urgente ejecución de estas obras, que tendrán un coste estimado de 1.080.000 euros y un plazo de tres meses, tras unas inspecciones técnicas que han confirmado que las riadas comprometieron la estabilidad de la estructura al recibir el fuerte empuje del agua.

En este sentido, Martínez Mus ha detallado que "se han detectado problemas de descalce de los taludes norte de acceso al puente, así como diversas grietas en los muros de cerramiento de los taludes y grandes socavaciones en el lecho del barranco, dejando la cimentación de las pilas de la estructura descalzadas".

Asimismo, estas socavaciones han provocado el deterioro del firme sobre el tablero del puente y han afectado a las juntas existentes entre los terraplenes de acceso y el propio tablero del puente. También, se ha visto afectada tanto la barrera rígida de contención sobre la estructura, como las biondas existentes en los terraplenes de acceso.

Martínez Mus ha destacado que, tras las primeras inspecciones de los técnicos de la Conselleria, "se ha considerado necesario iniciar los trabajos con urgencia para limpiar y desbrozar los taludes y los parámetros de hormigón para poder evaluar con detalle los daños. Además, se van a demoler y retirar las losas dañadas, así como sanear los apoyos y realizar la excavación de envolvente de canalización de gas".

El titular de Infraestructuras ha destacado que "no solo se va a reponer con seguridad la estructura original, sino que también se van a ejecutar nuevas protecciones de escollera para hacer más resistente la estructura, ante fenómenos meteorológicos extremos y se habilitarán las señalizaciones y protecciones, entre otros trabajos”.

Acceso al centro comercial

Este vial se corresponde con uno de los accesos al centro comercial Bonaire y paulatinamente, a medida que está volviendo a la actividad, se está incrementando el tráfico por el mismo. “Hasta el pasado mes de julio, el Ayuntamiento de Aldaia, titular de la infraestructura viaria, no había tenido conocimiento del daño existente en la estructura. Al disponer de esta información, procedió al cierre al tráfico del viario dada la peligrosidad existente”, ha destacado el titular de Infraestructuras.

Este vial es uno de los principales accesos a la zona comercial y evita que el tráfico se tenga que derivar por otros accesos más al sur y que afectan a la rotonda del distribuidor comarcal sur de la CV-410, así como de acceso a otras zonas industriales, siendo una infraestructura necesaria para la movilidad en un entorno de uso industrial y terciario muy consolidado, y con grandes intensidades de tráfico.

Por último, Vicente Martínez Mus ha ratificado el "compromiso" del ejecutivo valenciano para "asumir las competencias de la adecuación de esta y otras infraestructuras municipales”. La rehabilitación se incorporará al plan 'Recuperem València' que lleva a cabo la Generalitat en el que asume más de medio centenar de actuaciones de titularidad local en municipios afectados por las inundaciones, con una inversión superior a los 50 millones de euros. La mitad de estas actuaciones ya han sido finalizadas.