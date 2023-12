Puig convoca un congreso extraordinario para renovar el PSPV y anuncia que da "un paso atrás"

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha propuesto hoy en el Comité Nacional del PSPV que celebre un congreso extraordinario en el primer trimestre del año al que no concurrirá porque es el momento "de dar un paso atrás para que el partido dé dos pasos adelante". Un congreso "que elija nuevos equipos y estrategias. Un congreso que vigorice el proyecto progresista y que cimente una alternativa potente a la UTE reaccionaria".

Ha explicado que "este lunes propondré a la Ejecutiva que convoque congreso en el primer trimestre del año y renovaremos la dirección del grupo parlamentario. Iniciaremos una campaña de afiliación y haremos una cumbre institucional de los cargos socialistas para enfocar la nueva acción política".

Puig ha dado las gracias a sus compañeros por haberle dejado liderar la acción política: "Ha sido un enorme honor representar al partido de mi vida, representar al país de nuestra vida. Siempre a vuestro servicio, siempre intentado hacer el bien. Y ya sabéis que lo mejor está por llegar".

El expresidente ha sido respaldado por un largo y caluroso aplauso de todos los miembros del Comité Nacional y se ha despedido sin poder contener las lágrimas.

Antes de ello, en su discurso, Puig ha hablado de "una nueva mutación del sentimiento reaccionario". Ha dicho que la "amnistía, es una oportunidad para coser todo lo que se rompió" y que "los valencianos hemos defendido siempre la España federal y el abrazo entre las Españas, una mirado de progreso alineada con la Constitución y con la realidad".

Ha reiterado que el Gobierno de España es aquello que votaron los ciudadanos.

Ha hablado de una nueva etapa y un paso a la acción. "Pero toda acción requiere reflexión" y por ello ha hecho un análisis de dónde vienen, que han conseguido y adónde va el PSPV. Para que el año 2015 fuera posible antes hubo otros años.

"El 28 de mayo el PSPV aumentó cinco puntos y obtuvimos el resultados mejor desde 2007 y ampliamos el apoyo ciudadanos con 200.000 votos más que en 2015. Pero nuestro avance fue insuficiente porque Compromís y Podemos perdieron casi 300.000 votos. Solo 38.000 papeletas dieron la victoria a la derecha.

Todo no lo hemos hecho bien. Hemos de tener sentido de la autocrítica".

El expresidente ha apuntado claramente a la política nacional y lo ha hecho delante del secretario de Organización, Santos Cerdán: "hay cuestiones claras: no valencianizamos el espacio político, no pudimos abstraer la Comunitat Valenciana del ruido de la derecha mediática y política, una atmósfera nacional que taponaba la realidad. No supimos aislar un entorno de vísceras que arrinconaba la gestión".

Ha dicho que "si se preguntaba sobre la política valenciana por qué la respuesta era 'que te vote chapote'".

El máximo responsable soy yo

Ha hecho hincapié en que "la sociedad valoraba bien la gestión de la Generalitat. Nos faltó visión anticipatoria del mapa de un malestar que no tenía nada que ver con el Gobierno valenciano. El máximo responsable de no ver eso soy yo".

Ha reconocido que "descuidamos aquello que otros priorizaron: el tacticismo electoral y las campañas de insultos".

Ha repasado los logros en empleo, convivencia sin crispación o en la lucha conta la pandemia: "nunca una cerveza estuvo por encima de una vida" y ha dicho que si se hubieran aplicado las políticas que se aplicaron en otras comunidades autónomas se hubieran perdido 2.500 vidas más. "Es el orgullo de intentar hacer el bien".

Con este aval de futuro, Puig ha dicho que hay que articular tres palancas: hacer oposición determinada a los gobiernos del retroceso; impulsar a la Comunitat desde la acción de gobierno de España; y construir una alternativa potente que haga su propio "reset" con otra generación de ideas.

Respecto a la alternativa ha dicho que hay que hacerlo en Les Corts y en un diálogo permanente en el seno de la sociedad.

Hay que "preparar una alternativa sólida para 2027 desde ya" y en ese punto ha anunciado la convocatoria de un congreso extraordinario del PSPV en el priemr trimestre del año.

"Respetaremos vuestra decisión"

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que ha abierto protocolariamente el Comité Nacional del PSPV celebrado en Valencia, ha dicho que el gobierno de PP y Vox es un peligro para la convivencia. "Las políticas pactadas en una servilleta son un retorno al pasado" y ha recordado que "hemos visto atacadas nuestras sedes".

Ha enfatizado que "la palabra valentía va cosida a cada uno de los 144 años que tiene nuestro partido. Os pido que sigáis fuertes y unidos en el proyecto que tanto progreso trajo a la Comunitat".

Ha recordado que "sois la segunda federación socialista de España y en vosotros está la posibilidad de volver al Gobierno en 2027. La última vez que salimos del Gobierno tardamos 20 años en volver. Todos sois necesarios para volver al Gobierno de la Generalitat Valenciana".

Y por último ha hecho hincapié en que "respetaremos lo que los militantes del PSPV decidáis y contareis con todo el apoyo de la dirección nacional y de este secretario de Organización".