"No quiero para Valencia el modelo turístico de Barcelona o de Venecia"

El alcalde de Valencia y candidato de Compromís a revalidar la vara de mando que nunca ha querido esgrimir, Joan Ribó, se muestra convencido de que su opción volverá a ganar en el Ayuntamiento de Valencia con el apoyo del PSPV, eso sí, redistribuyendo carteras y a sus actuales titulares.

Alcalde, ¿cómo van los ánimos?

Muy bien. Yo después de superar mi enfermedad, la hernia discal que tuve el año pasado que me dejó una temporada caminando con muletas, y que he superado bien, ahora estoy con mucha ilusión, muchas ganas y mucha faena, mucha perspectiva de futuro. Tengo muchas cosas que hacer.

¿Cuál es el balance que hace de los ocho años de gobierno?

Yo creo que el balance es positivo. Hay cosas que no hemos acabado de hacer, pero yo resaltaría en primer lugar que hemos demostrado que una coalición de izquierdas funciona, y funciona mejor que una de derechas -mirando a Alicante, por ejemplo-. Y funciona económicamente mejor que como funcionó un partido de derechas anteriormente. Porque incluso habiendo invertido el cuarenta por ciento, es el cuarenta por ciento más que invirtió el PP en el pasado. Y hay otra cosa: Valencia, en 2015, era conocida como la capital de la corrupción, y ahora es la capital del diseño, la capital verde europea, una de las capitales donde mejor se puede vivir.... yo creo que el balance es muy positivo.

Pero estos dos años de covid nos han impedido hacer algunas cosas y hay que ahora tenemos que apretar.

Y todo eso con una baja ejecución presupuestaria...

La ejecución presupuestaria es elevada. Lo que pasa es que en un presupuesto de mil y pico millones, las inversiones suponen como máximo un diez por ciento, el resto se ejecuta, no digo al cien por cien, pero de una manera muy elevada, y las inversiones si no se ejecutan este año se ejecutan el año que viene, porque tienen financiación europea. Pero está funcionando de una forma razonable.

¿Y cuáles son las cosas que no se han hecho del todo bien o que hay que rematar?

Hay dos cosas que hay que ponerse a trabajar muy seriamente en la próxima legislatura. La primera es la de la vivienda asequible...

Eso lo estamos escuchando durante ocho años de mandato.

No, perdona pero no, por un motivo muy claro. La otra cara de la moneda de que muchos diarios internacionales digan que Valencia es el lugar donde mejor se vive es que más de la mitad de la vivienda comprada en Valencia, la compran extranjeros. Algo está pasando. La presión del turismo está aumentando los precios del alquiler de una manera determinante. Y eso nos ha venido encima en esta última legislatura. Eso lo reconozco.

Ahora la prioridad es trabajar el alquiler asequible. Por primera vez en España, tenemos una ley de vivienda que está el Senado. La vivienda es una competencia municipal, pero sobre todo, autonómica y estatal. Nosotros vamos a trabajar poniendo solares y haciendo un planteamiento público-privado pensando en las cooperativas de alquiler, y pensando en empresas que hagan viviendas en solares públicos con un compromiso de alquiler asequible.

Y la segunda cuestión es que Valencia se está haciendo mayor, no porque lo sea su alcalde, sino porque los mayores de 65 años ya superamos el 25 por ciento. Las ayudas a las personas mayores se ha de intensificar. Hemos de arraigar a la gente en el lugar donde vive, con teleasistencia, «menjar a casa», ayudas al alquiler, y al pago del agua y la luz, y ahora hemos de potenciar el servicio en el barrio. No echarlos a macrorresidencias como hizo el PP. Queremos desarrollar la colaboración pública privada mediante cooperativas en las que los mayores puedan tener pequeños apartamentos con servicios comunes.

Pero hay sitios donde se podrían haber hecho vivienda social como el PAI de Benimaclet, o el del Grao.

Pero hay otros que sí que se han puesto en marcha, como en el Parque Central. Yo reconozco que hemos de aumentar la velocidad en el tema de la vivienda, pero esto no se arregla en dos años, pero ni aquí, ni en Canadá, que acaba de prohibir la compra de vivienda a extranjeros; ni en Portugal, que ha hecho algo parecido. Llegar al modelo de Viena, que tienen del 30 al 35 por ciento de las viviendas de carácter público, cuesta 30 o 40 años.

Y otro aspecto que está encareciendo mucho los alquileres son los apartamentos turísticos. Ya hemos dictado una moratoria en el centro, pero seguramente tendremos que ampliarla. Y sobre todo, hemos de controlar aquellos apartamentos turísticos «descontrolados». Hay que limitar los apartamentos turísticos. El nivel de aportación a la economía de los apartamentos turísticos y de los cruceros, digamos que no es muy alto.

Yo no digo que no vengan cruceros, pero creo que hemos de evitar que vengan tres o cuatro el mismo día, porque generan una saturación en determinados barrios que provoca problemas. Creo que no es bueno el modelo de ciudad como Venecia, como Amsterdam e incluso como Barcelona.

Ha mencionado la prohibición de compra de vivienda a extranjeros. ¿Está pensando en impulsar algo así en Valencia?

Es una medida que no se puede hacer desde un ayuntamiento. La «golden visa» de dar residencia a quien compre pisos es una medida que puso Rajoy, que era presidente del Gobierno. Es una medida que tendremos que pensar porque ya lo han hecho Nueva Zelanda, Dinamarca, Canadá y si no me equivoco Portugal. Digo que se ha de estudiar. No me atrevo a decir nada porque no tengo estudios suficientes al respecto. Pero sí que afirmo que tendremos que estudiar cómo podemos intervenir ante la llegada de nómadas digitales o de empresas como Deutsche Telekom, Hewlett Packard..,, que yo estoy muy contento de que vengan, pero que también tensiona el precio de la vivienda.

En el barómetro municipal, la limpieza y la seguridad ciudadana son puntos débiles.

El problema de esto es la evaluación del sucio-limpio. Hay elementos que son objetivables y otros que son mucho más difíciles. Por ejemplo, en Valencia hace mucho tiempo que no llueve y las calles las ves sucias, claro.

Según la OCU, las ciudades más limpias son las de norte, allí donde llueve mucho, y las que menos turismo tienen.

Esta semana creo que ya aprobamos la nueva contrata. Hemos tenido lío con las empresas que nos ha retrasado un año, y creo que esta semana se firma ya y se vuelve a lo que había. Se notará que la ciudad estará más limpia. Hay otra cosa que se está notando y es la contrata de poda. No había y ahora la cosa está cambiando. Y eso se va a notar.

El Ministerio del Interior da datos preocupantes sobre el aumento de la delincuencia.

Yo no creo que sean tan preocupantes. La percepción de la gente no es que sea tan preocupante. Y los datos del Ministerio, comparado con los de otras ciudades.... Valencia es una ciudad segura, y además, te lo reconocen a nivel internacional.

Pero están subiendo los delitos, sobre todo los de carácter sexual.

Están subiendo los delitos, de acuerdo. El problema de los delitos de carácter sexual es que por suerte, de una vez por todas, las mujeres están denunciando. Están subiendo los delitos de este tipo en toda España.

Otro tema complicado: el Puerto de Valencia.

El Puerto generó una serie de efectos negativos brutales en las playas del sur. Pero el peor problema es la movilidad. Es el cuarto puerto de Europa. Ahora mueve cinco millones de TEU's y pasará a diez si se amplía. ¿Cómo se van a mover? ¿Y por dónde van a ir los camiones? Todo eso nos lo tiene que explicar alguien. En Hamburgo más del 50 por ciento de los contenedores van en tren. Hacer una conexión con Sagunto mediante barcazas no es una locura. Pero todo esto alguien lo ha de explicar y ha de decir cómo se va a pagar y cuándo se va a hacer. Yo solo tengo una oposición furibunda a los impactos negativos sin resolver que caerían sobre Valencia y su área metropolitana.

¿La tira de contar ha de estar en la puerta de mercados municipales?

Solo está en la puerta de un mercado que es el de Colón, que solo tiene cuatro puestos. Creo que no es competencia.

Si vuelve a ganar, ¿cambiará áreas de gobierno y responsables de las mismas?

Ocho años después yo creo que es muy importante cambiar a las personas de los sitios modificando muchas posiciones. Y también porque no quiero que uno se crea que ese territorio forma parte de su propia personalidad. Desde Policía hasta Urbanismo pasando por Cultura Festiva o Movilidad, todos se han de renegociar. Y yo creo que la compañera Sandra (Gómez) está en esta iniciativa porque presenta iniciativas en áreas que son ahora mismo de Compromís. Los más significativos pueden ser Urbanismo y Policía, pero hay otros como la Cultura, que está repartida e igual se ha de repensar; la formación, la ocupación.... hay bastantes.

¿Si vuelve a ganar, será alcalde para cuatro años?

Sí, sí, claro que sí. Mi intención es acabar definitivamente cuando acabe la legislatura.

¿Y eso de que usted se iría y se quedaría Papi Robles de alcaldesa...?

¡Eso lo sueña Papi Robles!