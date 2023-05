"No le recomendaría el carril bici de Fernando el Católico ni a mis hijos ni a mis nietos"

El alcalde de Valencia, y candidato a la reelección, Joan Ribó, desgrana en esta segunda parte de la entrevista concedida a LA RAZÓN, los problemas de movilidad y desarrollo de la ciudad de Valencia.

La movilidad es uno de los temas que más ha desgastado al gobierno municipal con polémicas como la calle Colón o Fernando el Católico.

Yo reconozco que Fernando el Católico es un carril bici peligroso. Fernando el Católico es una vía de salida hacia Ademuz y no podemos colapsar la entrada y la salida de la ciudad por esta parte. Por eso se ha hecho este tipo de carril bici. Pero pese a su peligrosidad no tengo datos de accidentes. También la gente debe entender que este carril bici es de conexión de otros carriles bici.

Yo no lo he utilizado nunca y no recomendaría a mis hijos ni a mis nietos ir por él, pero a la vez, es buena la conexión.

Alcalde, pero está diciendo que ha hecho un carril bici que no se lo recomendaría a sus hijos...

Sí, no se lo recomendaría a mis hijos. Pero si vas a muchas ciudades europeas es un carril bici que se utilizaría normalmente. Yo, si puedo coger un carril bici separado, lo cojo, pero hay momentos en que no puedes. Hay grandes avenidas en las que es difícil poner un carril bici porque interfieres gravemente en el movimiento de los coches y son grandes vías muy utilizadas. Entonces, hemos de hacer un equilibrio. No podemos darle todo a la bici. Muchas veces no se correlacionan las críticas que hace alguna persona y lo que piensa la mayoría de la gente. Puede haber alguno que se haya de mejorar, aunque la OCU dice que los carriles bici valencianos son los mejores de España,

¿Entonces le damos un notable alto al concejal Grezzi?

Yo creo que sí, pero no se lo doy yo, se lo dan los ciudadanos en el último barómetro, y respecto a la EMT le dan una de las mejores notas.

La iniciativa en materia urbanística parece que la ha llevado todo este tiempo Sandra Gómez desde el PSPV, y han tenido discrepancias en Ausiàs March, Cabanyal y sobre todo, en Benimaclet.

Es que nosotros somos dos partidos distintos. Yo hablo con Sandra (Gómez) todas las semanas. Oficialmente, todos los lunes o martes teníamos una comisión de seguimiento de la coalición, ahora no porque estamos en campaña. Aparte de las llamadas telefónicas constantes.

En Ausiàs March pasa un poco como en Fernando el Católico, es una de las grandes entradas y salidas de la ciudad, la más importantes seguramente. Entonces ahí hay que estudiar la entrada a la ciudad desde la Ribera. No tenemos polígonos industriales en la ciudad, y la gente entra y sale en coche. A mí me gustaría que lo hicieran en tren pero la realidad es dura. Cuando veo los datos de las Cercanías de los últimos diez años en los que más de sesenta por ciento se ha invertido en Madrid, me pongo malo. Se hace todo en Madrid. Y así tenemos las entradas y salidas de la ciudad que son terribles.

¿La plaza del Ayuntamiento no era el momento de peatonalizarla del todo, en lugar de la opción blanda?

Yo de joven era profesor, y la pedagogía es importante. No puedes pasar de cero a diez, a veces hay que hacer un paso intermedio. A mí me parece importante que continúe pasando el (autobús) C1 por la plaza. Ahora, ¿en la ejecución definitiva se hace o no se hace? No lo sé. Que lo diga movilidad.

Su proyecto estrella de corredor verde en el nuevo cauce del Turia hace tiempo que no lo menciona. ¿No ha recibido el apoyo suficiente?

Para hacer eso hacía falta una caudal ecológico. Ahora tenemos ya un caudal ecológico. No he hablado de esto con la administración autonómica pero sí que he hablado con una señora que se llama Teresa (Ribera, ministra de Transición Ecológica). Este es un plan a largo plazo, y se puede convertir en el gran parque del sur de la ciudad, de los vecinos de Mislata, Xirivella, etcétera.

¿Para cuándo la compra de los terrenos de l’Albufera para presevar las especies que anidan en él de forma cada vez más abundante?

Estamos en ello, pero para eso necesitamos unos nuevos presupuestos. Hemos de adoptar a muchos “inmigrantes” que vienen de Doñana.

Barcelona sí que ha conseguido apoyo privado para sacar adelante la Copa América, cosa que no ha pasado en Valencia.

Nosotros les dijimos que si ellos encontraban recursos, adelante. Pero apoyar esa actividad por encima de todas las demás, como por ejemplo la maratón, pues hombre....

Joan Ribó, en un momento de la entrevista concedida a LA RAZÓN Kike Taberner

¿Cuál es la valoración de los presupuestos del Gobierno central respecto a la ciudad de Valencia?

Si hablamos de Cercanías, el comportamiento con las valencianas ha sido un desastre y eso se traduce en la bajada de los usuarios. Y eso supone más coches que entran y que salen. Y en el resto de inversiones se podría ir más rápido, siempre.

Hay otro tema muy claro que es el de costas. La intervención en las costas del sur acumula también muchos retrasos. Podríamos seguir con el Canal de Acceso, que firmamos el otro día y que mi antecesora (Rita Barberá) creo que había firmado ya en 2003, y estamos en el 2023. Eso no puede ser. Cuando vas a Madrid y pasas siete u ocho kilómetros en túnel por la autopista me pongo malo.

Yolanda Díaz viene a un acto sobre el Puerto de Valencia. Le preocupa la posible unión de Sumar y Podemos.

No estoy preocupado. Tengo buena relación con Yolanda Díaz. Su situación es compleja. Aquí nosotros estamos preocupados por cosas de Valencia, pero que venga Yolanda Díaz a ver de primera mano el problema del Puerto es importante, porque esto se ha de solucionar en Madrid.