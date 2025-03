Quinta manifestación contra la gestión de la dana: "Mazón dimisión, que se acabe esta burla"

La quinta manifestación en Valencia para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana, de la que hoy se cumplen cuatro meses, concentra a cientos de personas en el inicio de la calle Colón al grito de “Mazón dimisión” y exigen que se acabe esta “burla”.

Una de las portavoces del colectivo de familiares de víctimas mortales de la dana, Rosa María Álvarez Gil, de Catarroja, ha asegurado hoy que, una vez más, piden la dimisión del jefe del Consell porque "no aguantan más, esta semana ha sido muy mala, no podemos más, es imposible, no nos ha atendido, que se vaya ya".

Ha pedido a la jueza de Catarroja que "haga justicia" y ha señalado que cuando vaya a declarar contará que su padre murió antes de las 20:11". Ha insistido en que "no están siendo manipulados por ningún partido político".

"El dolor es muy inmenso, hay muchas personas que no están aquí por que no se lanzó a tiempo una alerta, hay una responsabilidad que queremos pedir en los tribunales, pero también hay una responsabilidad social, que dimita ya por dignidad", ha señalado Mariló, otra de las portavoces.

Borja Ramírez, del Comité de Reconstrucción de Catarroja, ha señalado que "necesitamos gente, si no estamos todos juntos en esto no habrá reconstrucción".

Por su parte, el sindic socialista José Muñoz, ha exigido a Feijoo que “Hoy más que nunca tome, decisiones, que lo destituya”. “No puede resistir como presidente de la Generalitat”. Ha asegurado que esto ya se ha convertido en el “caso Mazón”. “La situación es insostenible. Tiene que dimitir y si no, que lo destituya. Podéis escuchar el clamor del pueblo valenciano, que exigen verdad, reparación y justicia”.

“La responsabilidad no es exclusiva de Mazón, sino de quien lo sostiene”.

En las cuatro convocatorias anteriores, la manifestación ha contado con una masiva participación: 130.000 personas el 9 de noviembre, casi 100.000 el 30 de noviembre, cerca de 80.000 el 29 de diciembre y 25.000 el 1 de febrero, según los datos de la delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana.

(Seguirá ampliación)