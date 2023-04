Ribó insinúa que se quedará todo el mandato si gana y que no le importaría ser vicealcalde de Valencia

El alcalde de Valencia y candidato a la reelección, Joan Ribó, ha dicho esta mañana que no descarta aguantar un mandato más como alcalde, a pesar de las conjeturas que se habían lanzado relativas a que se retiraría dada su edad una vez se ganaran o no las elecciones. Ha explicado que "el año pasado, por mi hernia discal, hubo mucha gente que se preocupó por mi salud" y ha aclarado que "la hernia la tengo arreglada, tengo una edad que no puedo garantizar que estaré veinte años. Yo trabajaré de una manera normal durante todo el tiempo".

Además, ha dicho que aceptaría ser vicealcalde: "claro, como Sandra ha aceptado ser vicealcaldesa. El primer objetivo de Compromís es que gane las fuerzas progresistas de izquierda".

El alcalde Ribó ha participado esta mañana en Fórum Nueva Economía donde ha desgranado sus proyectos para el próximo mandato caso de que revalide la mayoría, algo que ha asegurado: "de forma ajustada, pero volveremos a ganar".

Compra de terrenos en L'Albufera

Los flamencos de L'Albufera y su decisión de emigrar desde Doñana, -circunstancia que Ribó ha ironizado que se debía a los proyectos especuladores del gobierno del PP en Andalucía-, han estado presentes durante toda su intervención.

Ha anunciado que el Ayuntamiento tiene el proyecto de comprar terrenos en el parque natural, actualmente privados y destinados al cultivo del arroz, para mantenerlos inundados todo el año y que constituyan una reserva para los flamencos y otras aves de la Albufera que ven reducido su espacio vital cuando los campos se desecan para la siembra del arroz.

La vivienda ha sido otro de los ejes de su intervención y aunque no ha concretado número, sí que ha dicho que en el próximo mandato se construirán todas las viviendas de proyección que se pueda, y ha apuntado otras posibilidades: "la próxima legislatura hemos de conseguir que cualquier persona tenga acceso a la vivienda en unas condiciones razonables" Y ha apuntado laTambién ha anunciado ayudas al alquiler y potenciar las inspecciones a los apartamentos turísticos ilegales. "El 50 por ciento de los pisos que se compran en Valencia no los compran gente empadronada en Valencia y esto es un problema para los jóvenes que se quieren emancipar. Vamos a limitar los precios del alquiler".

Se ha referido igualmente a "la ciudad de las personas mayores. Han de continuar viviendo en el barrio donde han residido. Nos oponemos a las residencia aisladas. Mientras puedan estar en casa que estén, pero hay que potenciar centros de día, de personas mayores, y edificios intergeneracionales".

Ribó también ha repasado lo que considera los logros de su legislatura "marcada por la honestidad": "Hemos gobernado honestamente. De cuatro presidentes del PP, tres están imputados" y ha aañdido que "todos los concejales de 2011 están imputados", dato que no es cierto porque con la ratificación de la absolución por parte del Tribunal Supremo, ésta es firme.

Ha dicho que la actual deuda del Ayuntamiento de Valencia es de 232 millones de euros, lo que supone que se ha rebajado dos tercios respecto ala de 2015.

"Valencia atrae inversiones en innovación, digitalización y sostenibilidad" y ha explicado que de las 72.000 personas paradas en 2015, se ha pasado a 42.800 en 2023, lo que supone una rebaja del 33 por ciento".

Ha mencionado que "hemos acabado con la lista de espera a la dependencia" y también se ha referido a la "ciudad más próxima donde la gente no se tenga que desplazar para ir a comprar o para ir al médico", eso sí, sin mencionar su denominación de ciudad 15 minutos ya que es una proyecto patrimonializado por su vicealcaldesa y oponente, Sandra Gómez, concejal de Urbanismo.

La renaturalización de la ciudad también ha estado presente en su discurso: "la diferencia de un barrio sin árboles al parque del Turia es de tres grados, aproximadamente".

Puerto de Valencia

También se ha referido al Puerto de Valencia y ha saludado al nuevo presidente de la entidad, Joan Calabuig, con quien se le nota una sintonía mayor. Ha dicho que "queremos un puerto sostenible, competitivo e integrado en la ciudad. La ampliación del puerto se ha hecho de forma no adecuada y se ha de arreglar todos los efectos de la playas del sur. El tema de la movilidad me obsesiona. ¿Cómo vamos a mover los millones de contenedores que estarán en la ampliación? Y ha puesto el ejemplo del puerto de Hamburgo, donde el 55 de sus contenedores se mueven en tren.

Respecto a la movilidad interurbana ha apuntado la necesidad de que el metro funcione por la noche y de solventar los problemas de conexión con los polígonos industriales más próximos.

Ribó ha concluido mostrando su agradecimiento a los compañeros del PSOE y a los de Podemos, a los que ha corresponsabilizado de los logros.

También ha dicho que ha invitado a Yolanda Díaz a la campaña electoral municipal, pero ha advertido que "no quiero que Valencia sea un campo de batalla de otras campañas"

El alcalde ha estado presentado por María José Viñals, catedrática de Patrimonio Natural quien ha destacado que la ecología no está reñida con la economía.