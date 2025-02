Rosario vuelve a Valencia con las entradas agotadas

Con todas las entradas vendidas desde hace semanas, el próximo 8 de marzo, fecha emblemática por ser el Día de la Mujer, actúa en Valencia la cantante Rosario. La menor de los hermanos Flores, hijos de Lola y de Antonio González, a sus 61 años, presenta en el Palacio de Congresos, su más reciente grabación, “Universo de ley”. El disco recopila los mayores éxitos de Rosario interpretados de nuevo, esta vez en dueto con grandes figuras de la música, como Alejandro Sanz, Estopa, Malú, Fito Páez, Diego El Cigala y Sebastián Yatra entre otros.

El de Valencia será su segundo concierto de la gira que comenzó en Zaragoza el pasado día 20, con una actuación solidaria con los afectados por la Dana, cuyos beneficios tuvieron como destino el Centro Ocupacional La Torre, de Valencia, una organización dedicada al desarrollo integral de personas con discapacidad intelectual.

A los 33 años de su larga trayectoria, Rosario expresaba días atrás su emoción por estar cumpliendo “elsueño de su vida” con esta gira en la que se resumen esas más de tres décadas de carrera, con su arte y energía intactos. “Llevo un ‘show maravilloso en el que voy a repasar todos los éxitos de mis 15 discos ”, afirmaba la artista durante la presentación de su primer concierto. Una mujer que sabe quién es y cuál es su lugar desde el mismo día que vino al mundo.

Rosario Flores, pura fibra y nervio, es reconocida por su inconfundibleestilo con el que fusiona flamenco, pop y ritmos latinos, y que llena sus espectáculos de energía y pasión electrizante. Con su regreso a los escenarios consigue atraer a un púbico que no siempre la ha seguido de cerca porque aquí en Valencia sin ir más lejos, ha actuado en ocasiones con muchos huecos en el patio de butacas, pero parece que la hija de La Faraona tenía mucho que decir todavía y ha recuperado su sitio con empuje.

“Yo siempre me he sentido muy negra y muy gitana”, ha afirmado a menudo, “pero vengo de la rumba catalana de mi padre y siempre he sido una “gipsy funky”.

Quienes han logrado el privilegio de conseguir una entrada para ese 8 de marzo a las nueve de la noche, se van a divertir y más aún: se van a emocionar y a vibrar con esa criatura excepcional, con ese duende hecho carne que es Rosario.

“Mi gato”; “Cómo quieres que te quiera”, “Sabor, sabor”, “No dudaría”, “Escucha primo”, “Qué bonito”… Será una noche inolvidable y evocadora, con todas las canciones que ha hecho éxito interpretadas por ella y su banda sobre el escenario en directo.

“Era de ley que yo tenía que ser artista. ¿Y sabes? Si, lo soy es porque por encima de todo soy auténtica". Palabra de Rosario Flores.