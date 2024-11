Salvado Navarro: «El 29 de octubre falló todo el mundo y hoy sigue fallando la política»

Tres semanas después de la DANA, el fango no solo sigue en los hogares de los pueblos afectados por la catástrofe, sino que llega también al ámbito político, donde la Generalitat y el Gobierno central siguen responsabilizando al contrario de los errores cometidos aquel día. De momento, el presidente del Consell, Carlos Mazón, ha intentado purgar los fallos con el anuncio de un nuevo Consell, del que por el momento solo se sabe que la vicepresidenta, Susana Camarero, será la nueva portavoz. De todo esto habla el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV), Salvador Navarro.

Hasta ahora ha dicho que el día 29 de octubre todo el mundo falló. ¿Con la información que tenemos a día de hoy, mantiene esta afirmación?

Todo el mundo falló, por una causa o por la otra, pero lo que sigue fallando es la política y lo que sigue fallando es que siguen lanzándose mensajes, bulos o historias, y yo creo que la ciudadanía claramente no está en eso. Y se sigue fallando, sigue fallando esa política del barro, nunca mejor dicho. Pero también hay administraciones que están funcionando muy bien. Yo tengo que decir que chapó por el Ministerio de Fomento, por la por la Conselleria de Infraestructuras, por la UME o los servicios de emergencia. Han sido capaces, conjuntamente, con la colaboración público privada, de poner en marcha la red de carreteras, la propia pista de Silla. Pero, a pesar de eso, sigo pensando que la política no está a la altura.

Usted me está hablando de la post DANA, yo le pregunto por el 29 de octubre ¿Falló todo el mundo por igual?

En el momento en que los trabajadores estaban en los centros de empleo, los compradores en los centros comerciales, y había conciudadanos que a las cinco de la tarde estaban atravesando una situación de crítica, por no decir mortal, en el caso de Utiel, que fue la primera en la que se inició, indudablemente.

Aquel día usted se reunió con el presidente de la Generalitat y los sindicatos para para tratar los presupuestos y tuvo que salir posteriormente a desmentir que había comido con él. ¿Cómo se sintió? ¿Ha podido hablar con el presidente Mazón desde entonces?

He hablado con el presidente precisamente para el tema de los camiones necesarios para absorber lodo, porque pidió ayuda a la CEOE. Pero, vamos, este es un tema que, ni siquiera es secundario, es terciario. No, he hablado de eso con él, pero es verdad que me sentí fuera de juego, no voy a decir utilizado, pero sí fuera de juego porque alguien podía haber salido a desmentir y nadie salió. Tuve que ser yo, que es lo que hice y lo volvería a hacer.

Ha hablado con el presidente sobre los camiones, y ¿con algún miembro del Gobierno?

Claro, con las distintas Consellerias, con Susana Camarero. Estamos permanentemente en contacto cuando hace falta. Con la propia consellera de Industria, ahora estamos con el tema de las líneas de apoyo al sector del automóvil, con el conseller de Infraestructuras, trasladando la situación de los autobuses para el personal o de las carreteras en caso de transporte de camiones. Igual que con la delegación de Gobierno, con la delegada de gobierno. Y ahora estamos teniendo contactos con los distintos Ministerios.

Ha mencionado a Susana Camarero, quien será la nueva portavoz del Consell, es el único cambio que se ha anunciado hasta el momento ¿Qué le parece esta nueva posición de Susana Camarero? ¿Y qué perfiles cree que se debería de buscar para la nueva Vicepresidencia de la Reconstrucción y la Conselleria de Emergencias?

Son decisiones que competen a la Presidenta de la Generalitat. Desde luego, los perfiles tienen que ser unos perfiles más técnicos que políticos, y con un nivel de conocimiento de la provincia de Valencia, en el caso de la Vicepresidencia de la Reconstrucción muy fuerte. También es necesario que conozca cómo funcionan las Consellerias, para no entrar y perder un tiempo muy útil.

Es decir, que tiene que ser una persona de dentro...

Yo entendería que sí. Dicho esto valoro muy positivamente la portavocía de de Susana Camarero. Tiene capacidad política y técnica.

¿Qué opina de la destitución de Nuria Montes y el nombramiento de Marian Cano?

En el caso de Nuria Montes, evidentemente lo que ha habido en un momento determinado es claramente una falta de empatía, que luego rectificó y pidió perdón. Ella no ha gestionado esta situación de catástrofe. Con respecto a Marian Cano, es miembro de la Junta directiva de la CEV, al igual que Nuria Montes. Es vicepresidenta de la CEV de Alicante, es un perfil técnico con mucho conocimiento de los sectores, también en Europa. Creo que profesionalmente también es muy válida.

¿Cree que con estos cambios será suficiente? Como presidente de la patronal, para ustedes ¿con estos cambios será suficiente?

A ver, yo creo que hemos tenido una pérdida reputacional como Comunidad. Máxime cuando se compara con otra gestión como ha sido la de Andalucía, donde afortunadamente no ha habido que lamentar fallecidos. Y se nos va a comparar permanentemente, pero no como Presidencia del Consell, sino como pueblo. Igual que hace años éramos todos unos ladrones y tuvimos una pérdida reputacional muy importante. La política, esta política, desde luego, no ayuda. Las disputas con el Ministerio, con la Confederación Hidrográfica, con la UME, te generan un rechazo a la política y, por tanto, a la gestión, esta no es la gestión que queremos. Queremos que la gestión se centre en dar soluciones y menos en tirarse los trastos. Al final será la justicia la que determine lo que pasó. Se está hablando de crear una Comisión de investigación en el Congreso, y eso no sirve para nada. Será la Justicia, insisto, la que dictamine lo que sucedió y quién tuvo responsabilidades. Mientras tanto no podemos estar enzarzados. Porque estamos dando una imagen hacia afuera muy deplorable. Y por tanto, lo que yo pediría es que nos centremos y nos olvidemos, que eso llegará y se tendrá que decir dónde se estuvo en el momento, qué se hizo, ante un juzgado. Por tanto, centrémonos en la reconstrucción, porque la reconstrucción no es solo reparar carreteras. Hay otras consecuencias que son morales, eso con dinero no se soluciona