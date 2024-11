Salvador Navarro: «La DANA tiene que marcar un antes y un después en la relación entre el Estado y las autonomías»

Casi un mes después de la trágica DANA que asoló cerca de 70 municipios de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, los afectados siguen luchando por recuperar algo parecido a su antigua normalidad, los políticos debatiendo sobre si hubo alguien que falló en la gestión de la catástrofe y los empresarios, evaluando los daños para la economía valenciana no solo a corto, sino también a medio y largo plazo. El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) nos traslada sus reflexiones a este respecto.

Cree que el 29 de octubre, ¿falló la configuración del Estado de las autonomías?

No, esa afirmación que hizo el otro día Isabel Ayuso está fuera de lugar. Está claro, que el Estado tiene una capacidad mayor que una autonomía, tiene al Ejército, tiene una capacidad de ejecución mayor que una autonomía. En nuestro caso además ya venimos de una comunidad pobre, con una mala financiación, por cierto, por culpa de los dos partidos en el Gobierno que han estado alternándose. Y esto es importante también. Una de las reflexiones tras la DANA es que tiene que haber un antes y un después en los protocolos de emergencia, pero también en las relaciones entre las distintas administraciones, la nacional, la autonómica y la local. Falta sensibilidad y agilidad a la hora de dar las ayudas. No puede ser que estén pidiendo el título de propiedad, que seguramente está en l’Albufera, para las ayudas a fondo perdido. Queremos que con un DNI, con una huella dactilar, con un NIF, la administración, me da igual la que sea, tenga la información suficiente. Igual que nos exigen, debemos exigir a la administración agilidad.

El Consell dice que las ayudas que ha planteado el Gobierno hasta ahora son insuficientes y además critica que parte de ellas son avales del ICO ¿Están de acuerdo con esto? ¿Se lo han trasladado a la ministra Yolanda Díaz?

Se lo hemos trasladado y lo hemos dicho permanentemente. Lo que hemos hablado, además, es que necesitaremos ayudas de mayor intensidad conforme vayan pasando los meses. La gente está centrada aún en la limpieza del barro, estamos aún en un nivel bajo de ERTE’s. Esta semana ya empezamos a hablar con los empresarios para que nos den una evaluación exacta de los daños, sobre todo en los comercios, que son los más afectados, y las empresas industriales, que ahora tienen que reponer maquinaria, y eso va a tardar más. Las ayudas directas son insuficientes. Los 5.000 millones de avales es verdad que hacen falta para tener liquidez, pero tú antes tienes que decidir si compras la maquinaria, si la compras de nueva tecnología, si te va a costar más de la que tú tenías, tienes que hacer una toma de decisiones importante, si quieres seguir manteniendo el empleo o no. También critico los mensajes mediáticos, especialmente de la ministra Yolanda Díaz, criminalizando a los empresarios. Creo que esos mensajes no ayudan para nada. La política demagógica hay que dejarla aparte, no puede venir aquí a criticar a los empresarios porque aquí estamos en otro estado claramente.

¿Y las ayudas de la Generalitat? ¿Son suficientes?

En el caso de la Generalitat, las ayudas para las empresas, son meramente cuestiones de desgravaciones fiscales.

El Gobierno insiste en que en los Presupuestos Generales del Estado de 2025 estarán presentes las ayudas a la Comunidad Valenciana, ¿les preocupa que estas ayudas vayan en detrimento de otras inversiones necesarias para la región, como el Corredor Mediterráneo?

El viernes vamos a tener una reunión con un grupo que hemos denominado de reconstrucción, con arquitectos, ingenieros, agentes de la sociedad civil, en el que vamos a hacer un paquete de infraestructuras necesarias, desde inversiones hídricas, hasta cuestiones relacionadas con el Corredor Mediterráneo. Esta comunidad nunca ha recibido el 10 por ciento de inversiones que le corresponden, con distintos Gobiernos, nunca. Los distintos gobiernos siempre han mirado más hacia Cataluña, País Vasco y otras comunidades que, en función del peso político, han presionado más. Nosotros nunca hemos presionado más porque lamentablemente nuestros diputados se deben a la consigna del partido. Y Compromís tampoco ha hecho su papel.

¿Les preocupa que la imagen de la Comunidad tras la DANA influya en futuras inversiones extranjeras o incluso en el turismo?

Nos preocupa la imagen porque a la hora de tomar decisiones una empresa valora muchos aspectos. De hecho, la Comunidad había ganado mucho peso institucional y reputacional, con un buen clima social, político, un diálogo social de primer orden, mucho mejor que incluso el nacional. Habíamos recuperado posiciones. Esto indudablemente, cuando se ha visto que la DANA ha afectado a 65 municipios o 63 parques empresariales, te hace reflexionar. Muchos estamos en zonas inundables, pero no es una problema de esta comunidad. En España vivimos tres millones de personas en zonas inundables, por tanto, sí o sí, hay que hacer inversiones. Esto que ha sucedido en la Comunidad Valenciana puede ocurrir en otros sitios.

¿Puede hacer algo la Administración para evitar el daño reputacional?

Es necesario que cuanto antes lleguen las ayudas directas, los avales, el consorcio de seguros, que todos den soluciones a corto plazo. Estamos en el peor de los momentos desde el punto de vista de la moral, pero la gente lo que quiere es futuro. Seguramente hoy si haces una consulta, un alto porcentaje te dirá, yo no quiero seguir, sean comerciantes, autónomos o los propios empresarios, pero dentro de 15 días se lo replantearán, dentro de 30 días tirarán adelante una gran mayoría. La gente lo que quiere es futuro, no quiere depender del Estado. Por eso cuanto antes lleguen las ayudas mejor.

Y, ¿aparte de las ayudas directas?

Queremos trasladar al Gobierno central que aquí tiene que haber una inyección de dinero en inversiones y en dinamización de la economía de esas zonas, donde, según nos decía la ministra de Inclusión, 100.000 personas viven con el Ingreso Mínimo Vital. Vamos a tener que hacer campañas de planes renovables, de compra de coches, calentadores, electrodomésticos en general, muebles. Vamos a tener que revitalizar mucho el comercio, que es el que tira de la fabricación. Se van a fabricar más vehículos, se van a fabricar más electrodomésticos y, por tanto, al final eso también genera un efecto multiplicador. Por eso es importante que la gente vea que la administración está ahí.

El tema del cambio climático es ya ineludible. ¿No cree que las empresas podrían estar más implicadas?

Las empresas estamos mucho más involucradas con los ODS, que las propias Administraciones Públicas.

Pero usted criticó la alerta de la segunda DANA por ser excesiva...

Se lo razono. La ciudadanía debe saber exactamente qué es una alerta roja, hay que hacer también pedagogía, y también para las empresas, que tenemos que tomar decisiones, cuando nosotros tenemos a nuestra gente en las fábricas, en las empresas y dicen alerta roja, ¿qué tenemos que hacer? ¿Que nuestra gente se vaya o que nuestra gente se quede?. Esa sería la primera pregunta. Primera reflexión. Que nos digan exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Segunda reflexión, si a las 7 de la mañana se sabe que la alerta roja ha caído, no puede ser que el Cecopi se reúna a las 10 de la mañana y no tome una decisión hasta las 12. Tienen que tener la misma capacidad para activar una alerta urgente que para desactivarla. Los protocolos hay que cambiarlos. Lo que pedimos es una seguridad jurídica, porque si les digo a mis trabajadores que se vayan y pasa algo, soy yo el responsable. Si les digo a mis trabajadores que se queden y pasa algo soy yo el responsable.

¿Cuánto tiempo estiman que le puede costar a la economía valenciana recuperarse de esto?

No me atrevo a decirlo, porque ni siquiera tenemos la valoración total de los daños. Lo que sí que tenemos claro es que tendremos que empezar a plantear temas de planes de empleo, es decir, tenemos que empezar a buscar recolocaciones, por ejemplo, a la gente del comercio que ha decidido no volver a trabajar en este sector, tendremos que reconvertirlos a otros sectores que se van a potenciar, como por ejemplo, aquellos relacionados con el medio ambiente, el automóvil, o la construcción y rehabilitación.

¿Qué pueden hacer desde la patronal, aparte de todo lo que ya están haciendo? ¿En qué pueden recurrir las empresas a la CEV?

Poner en contacto el mundo empresarial con las administraciones. Tengo que decir que chapó por las empresas, que han estado ahí desde el primer momento, aunque creo recordar que las empresas fuimos las últimas en ser nombradas en la intervención del president. Pero las empresas han estado desde el primer momento ahí con sus ayuntamientos, los agricultores han estado ahí con sus tractores y todos hemos estado ayudando. A nosotros nos toca ser la voz que diga las necesidades de los empresarios, los problemas que tenemos los empresarios, y ejercer presión, entre comillas, sobre las distintas administraciones para dar solución cuanto antes a un problema que se va a alargar en el tiempo sin saber cuánto va a durar.

¿Cree que va a haber Presupuestos de la Generalitat valenciana? ¿O aún no están en eso?

Aún no estamos en eso.