Sánchez traslada su cariño y apoyo al excomisionado de la dana y el Consell le desea una pronta recuperación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su cariño y apoyo al excomisionado para la reconstrucción tras la dana José María Ángel, quien ha sido ingresado de urgencia este viernes en el hospital de Llíria (Valencia) tras un intento de suicidio.

En un mensaje en X, el jefe del Ejecutivo ha querido mostrar todo su cariño y apoyo a Ángel y a su familia "en estos difíciles momentos".

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este viernes en su cuenta de "X" que "el Consell desea manifestar su deseo por la pronta recuperación del ex Secretario Autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana, José María Ángel Batalla, y transmite su más sincero agradecimiento a los servicios sanitarios y de bomberos por su rápida actuación".

También la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, se ha pronunciado sobre el suceso y ha afirmado que en el partido están "en estado de shock y rotos de dolor por el estado" del excomisionado.

En un mensaje en redes sociales, Morant ha expresado todo su "cariño y afecto hacia él y su familia en estos momentos tan duros, después de semanas de acoso", en referencia a su dimisión.

"José María, ojalá que te recuperes lo más pronto posible. Estamos a tu lado", finaliza el mensaje de la ministra Diana Morant en el que también ha compartido una imagen en la que aparece junto al excomisionado.

La secretaria de Organización del PSOE, la valenciana Rebeca Torró, ha recordado sus años de trabajo junto a Ángel, "un compañero que durante 40 años ha tenido como principal objetivo el servicio público".

"Tenemos el corazón en un puño, pero sabemos que eres fuerte. Y te enviamos aún más fuerza a ti y a tu familia", ha escrito en un mensaje en X, que ha cerrado en valenciano: "Estem amb tu amic, hui i sempre" (estamos contigo amigo, hoy y siempre).

Otros miembros del partido socialista también han mostrado su consternación en las redes sociales. El síndico del PSPV, José Muñoz, ha afirmado que "el día que aprendamos a diferenciar la crítica política del escarnio personal y familiar, tal vez, estas cosas no pasarán más". "Ojalá que te recuperes pronto querido José María Ángel, muy estimado 'Periquitín'", ha dicho.