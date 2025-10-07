Tiempo estable y máximas más altas antes de la llegada de un nuevo frente de lluvias

La Comunitat Valenciana estará dominada este martes por tiempo estable y, sobre todo, unas temperaturas máximas en ascenso, que será localmente notable en el interior de Valencia y del norte de Alicante, antes de que este miércoles por la tarde entre un nuevo frente de lluvias que también dejará tormentas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, para hoy se espera cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas a primeras horas en el litoral norte de Castellón, sin descartarse brumas o bancos de niebla matinales en el interior de Valencia y del norte de Alicante.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el interior de la mitad norte y con cambios ligeros en el resto, mientras las máximas irán en ascenso generalizado, localmente notable en el interior de Valencia y del norte de Alicante, con viento flojo de dirección variable, tendiendo a régimen de brisas costeras en las horas centrales.

Para este miércoles, Aemet pronostica cielo poco nuboso a primeras horas, aumentando a intervalos nubosos durante la mañana, con probables chubascos acompañados de tormenta por la tarde, más probables en el interior de Castellón, norte de Alicante y provincia de Valencia.

Las temperaturas mínimas apenas sufrirán cambios, salvo ascensos ligeros en el norte de Alicante y sur de Castellón, y las máximas experimentarán cambios ligeros, con viento flojo del oeste, tendiendo a componentes sur y este durante las horas centrales; por la tarde, no se descartan rachas fuertes de viento en el extremo interior de Valencia y Alicante.

Las temperaturas extremas registradas en las últimas veinticuatro horas en las tres capitales de provincia han sido las siguientes:

Castellón: 23,3 y 15,8 grados

València: 22,6 y 16,8 grados

Alicante: 23,5 y 20,1 grados

Pronóstico marítimo

Aguas costeras de Castellón: soplará viento de dirección variable de fuerza 2 a 3 con predominio de la componente sur. Marejadilla.

Aguas costeras de Valencia: viento de componente sur de fuerza 3 a 4, temporalmente 2 a 3. Marejadilla, ocasionalmente marejada.

Aguas costeras de Alicante: viento de componente sur de fuerza 2 a 3. Marejadilla.