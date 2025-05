Los tres puntos más calientes del debate de Presupuestos: recortes a trans, al valenciano y a sindicatos y patronal

En el debate de Les Corts a las enmiendas parciales a los presupuestos hay parte para todas las consellerias, pero entre todos resaltan tres puntos calientes que más generan críticas en el parlamento valenciano.

Primero está la modificación de la ley que reconoce a las personas transgénero. Desde la oposición critican que el PP y Vox buscan recortar en derechos con la eliminación de algunas responsabilidades del Consejo Consultivo Trans así como con la modificación del artículo 9 sobre cómo se les reconocerá desde la Generalitat, que pasaría de "adoptar todas las medidas necesarias para que las personas sean tratadas de acuerdo a su género" a "adoptar las medidas necesarias para procurar que la documentación administrativa y los formularios sean adecuados a la diversidad en materia de orientación e identidad sexual, expresión de género y características sexuales y a la diversidad familiar".

Esto, según la oposición, elimina la obligación de tratar a las personas transgénero como tal. El pasado 15 de mayo en el debate de la ley del acompañamiento entidades trans tuvieron que ser expulsadas del pleno tras comenzar a gritar "la ley trans no se toca".

Otra de las cuestiones más polémicas es el incremento en la reducción del presupuesto a la Academia Valenciana de la Llengua (AVL), que ya está prevista en un 25% pero desde Vox piden en sus enmiendas que llegue al 50%. "Queremos estrangular hasta la desaparición a la AVL", ha llegado a decir estos días el síndic de Vox, José María Llanos, que ha dicho que si no puede es porque el PP "la blindó en 1996 y 2007". Vox defiende que la AVL "supone la imposición de la lengua catalana" y "no el valenciano que todos conocemos". En el borrador ya se incluye destinarlas la reducción del presupuesto a unas "jornadas sobre el Reino de Valencia y la cultura valenciana" así como a la reforma de la sede de la organización Lo Rat Penat.

La enmienda adicional supondría reducir en un 90% sus gastos corrientes y eliminar totalmente las inversiones, lo que según desde la AVL es "ilegal" ya que deja sin recursos a la asociación y por lo tanto "inoperativo el mandato estatutario que ordena a la Acadèmia la función de determinar y elaborar, en su caso, la normativa lingüística del idioma valenciano". "Es un atentado contra la AVL", ha dicho la diputada de Compromís, Aitana Mas.

Por último, otro de los puntos más calientes es la reducción a los sindicatos y patronal, que en total suman más de medio millón de euros. Por un lado, CCOO y UGT se llevan un recorte cada uno de 200.000 euros, mientras que la Confederación Valenciana de Empresarios (CEV) recibirá un recorte de 150.000 euros tras acordar PP y Vox un recorte adicional en las enmiendas de 100.000 euros que no estaban previstos.

En este sentido, Salvador Navarro, presidente de la CEV, responsabilizó al Consell de aceptar los recortes y dijo que podrían entenderlos en un contexto de recortes, pero no con un presupuesto expansivo. "Es un contrasentido que mientras se esté pidiendo dinero al tiempo se esté recortando en subvenciones a sindicatos y a la propia patronal", dijo, y lamentó "una reunión previa con sindicatos y patronal".

Asimismo, Navarro criticó la gestión del Consell: "Es un sin sentido que con el mayor presupuesto de la historia, a junio no lleguemos para pagar a proveedores", llegó a criticar tras las críticas por no llegar el FLA y el peligro de impago a los servicios de la Generalitat. "Aquí no solo es una cuestión del Gobierno central, hay una responsabilidad del gobierno autonómico de destinar fondos finalistas a otras partidas que realmente no lo son. Ahí hay sectores que tienen un malestar", llegó a decir días después.

Susana Camarero, vicepresidenta y portavoz del Consell, dijo que los recortes a patronal y sindicatos no deben dañar el diálogo social. "Yo confío, estoy segura, que vamos a mantener el diálogo social, venimos apostando por el diálogo social. El compromiso es serio y no tiene que ver con los ajustes presupuestarios. Tanto por su parte como por la nuestra vamos a mantener ese buen clima de diálogo social que hemos tenido", dijo tras el pleno del consell del 27 de mayo.