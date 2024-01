Tres son multitud, el PSPV vuelve a aplazar la ejecutiva para el relevo de Ximo Puig

Como dice el dicho, dos son compañía y tres son multitud. tercera vez los socialistas valencianos aplazan una reunión clave para su futuro, precisamente porque hay tres personas que quieren hacerse con el liderazgo del partido. Esta vez se trata de la reunión de la Ejecutiva encargada de convocar el comité nacional y establecer las bases y el calendario del congreso extraordinario. Del lunes 15 se ha pasado al 22 de enero, festivo en Valencia ciudad.

Fuentes del partido admiten que el objetivo es buscar tiempo para que se logre que haya una candidatura única. Además, se consigue que esta decisión se tome después de la conferencia política que se celebra el 20 y 21 de enero A Coruña, dando más margen de negociación a los que no quieren acatar los deseos de Ferraz.

Desde la dirección nacional se busca que la ministra de Ciencia, Diana Morant, no tenga que competir con más candidatos. Se trata del secretario general del PSPV en Alicante, Alejandro Soler y el de Valencia, Carlos Fernández Bielsa. No obstante, la ministra no ha querido decir públicamente cuál es su intención y sigue guardando silencio sobre esta cuestión.

Miembros de la Ejecutiva han recibido este viernes un mensaje en el que se les comunica que, "por motivos de agenda" se aplaza esta reunión, según ha confirmado EFE.

Se trata del segundo aplazamiento de la reunión de este órgano del PSPV-PSOE, ya que primero estaba previsto que la Ejecutiva se reuniera el lunes 8 de enero y se aplazó con el argumento oficial de que todavía no estaba cerrado el calendario para el cónclave congresual, que se tiene que consensuar con Ferraz.

El actual secretario general del PSPV, Ximo Puig, anunció ante el comité nacional celebrado el 16 de diciembre su decisión de dar un paso atrás en la dirección del partido. Entonces, también hubo un aplazamiento. En este caso, la Comisión Ejecutiva tenía que reunir el lunes 11 y también quedo aplazada, precisamente para que previamente Puig hiciera el anuncio de su retirada.

La intención de Ximo Puig, según dijo entonces ante el comité nacional, era que el congreso extraordinario para elegir los nuevos liderazgos se celebrara el primer trimestre de este año.