Último viernes con hora y temperatura de verano: el fin de semana baja mucho la temperatura en la Comunitat

El fin de semana vendrá marcado en la Comunitat Valenciana por el cielo nuboso y algunas lluvias débiles por la mañana, el sábado sólo en el norte de Castellón, y el descenso notable de las temperaturas el domingo, según el pronóstico de Aemet.

Este viernes, el cielo presentará intervalos nubosos, y no se descartan lluvias débiles y dispersas en el interior de Castellón por la tarde, y las temperaturas mínimas se mantendrán o descenderán ligeramente, mientras que las máximas descenderán en el litoral y apenas variarán en el interior.

Además, el viento soplará flojo del oeste, con intervalos de intensidad moderada en el interior de Valencia en las horas centrales del día.

El sábado habrá cielo nuboso en el norte de Castellón, donde no se descartan lluvias débiles y aisladas, y poco nuboso en el resto. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad norte y en ligero descenso en la mitad sur, y máximas en ascenso. Viento flojo de componente oeste, que en el litoral girará a componente sur al mediodía y volverá a girar, en Castellón y Valencia, a componente norte al final de la tarde.

El domingo habrá cielo muy nuboso con lluvias débiles, tendiendo a poco nuboso por la tarde. Temperaturas en descenso notable. Viento flojo de componente oeste, aumentando a moderado en el norte de Castellón, con rachas muy fuertes en el interior por la tarde.

Las temperaturas máximas de ayer y mínimas de hoy en las capitales de provincia son las siguientes:

Castellón: 30,8 y 16,8 grados

Valencia: 29,7 y 18,5 grados

Alicante: 32,3 y 19,9 grados

Predicción marítima

Aguas costeras de Castellón: viento del noroeste 4 a 6, amainando de madrugada a variable 2 a 4 y tendiendo por la tarde a componente este. Marejada a fuerte marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del norte de 1 metro disminuyendo.

Aguas costeras de Valencia: variable 3 a 4 con predominio de la componente oeste, rolando durante la tarde a sur. Marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del norte de 1 metro disminuyendo.

Aguas costeras de Alicante: oeste 4 a 5, amainando de madrugada a 2 a 4 y rolando por la tarde a su 4. Marejada localmente fuerte marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del suroeste de 1 metro disminuyendo. Algún aguacero en el norte de Alicante.