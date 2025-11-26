Detenidos tras sorprenderles trepando al balcón para robar en un edificio de Valencia

La Policía Local de Valencia ha detenido a tres personas que fueron sorprendidas escalando la fachada, trepando a un balcón, de un edificio en el barrio de Ciutat Vella, en el centro histórico de la ciudad, donde pretendían robar.

Según ha informado la Policía, los hechos ocurrieron sobre las 04:15 horas de la madrugada del pasado viernes, cuando la Sala 092 alertó a varias patrullas para que se dirigieran a la calle Hostal de Morella, donde varios testigos habían observado a unos individuos, dos hombres y una mujer, trepando por la fachada de un inmueble.

Dos patrullas de la Comisaría de Proximitat de Ciutat Vella se desplazaron al lugar indicado e interceptaron a dos personas haciendo señas a un hombre que estaba encaramado al balcón del primer piso de un edificio cercano.

Ante esa situación, una de las patrullas policiales retuvo a los dos sospechosos que se encontraban a pie de calle y la otra se acercó al edificio donde se encontraba el tercero de los sospechosos.

Al ver a los agentes, esta persona que había trepado al balcón se introdujo en la vivienda por la puerta de la balconera, que estaba abierta. En un principio, se negó a salir de la casa, pero los agentes consiguieron que lo hiciera.

Los policías determinaron que los tres sospechosos estaban tratando de robar en la vivienda, a la que accedieron a través de la fachada, y les detuvo por presunto delito de robo con fuerza.

Los detenidos han sido puestos ya a disposición de la autoridad judicial en la Inspección Central de Guardia.