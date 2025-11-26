El Consell amplía a todo 2025 las ayudas al alquiler a los vecinos del edificio incendiado de Campanar

El Consell ha aprobado un nuevo decreto destinado a regular y conceder ayudas directas de alquiler para las personas propietarias que perdieron su vivienda habitual en el incendio ocurrido el 22 de febrero de 2024 en el edificio situado en la calle Poeta Rafael Alberti, en el barrio de Campanar de Valencia.

Esta actuación se suma a las medidas adoptadas durante el año pasado para garantizar una alternativa habitacional mientras se desarrollan los procesos de recuperación de las viviendas siniestradas.

El decreto establece una dotación global de 455.000 euros, que se destinará a cubrir los gastos de arrendamiento de quienes se vieron obligados a alquilar una vivienda tras la destrucción total del inmueble.

La financiación procede de los presupuestos de la Generalitat para 2025 y se articula mediante concesión directa debido a la singularidad y urgencia del suceso.

El importe máximo subvencionable se fija en el valor mensual del alquiler hasta un límite de 1.000 euros, ampliable hasta 1.500 euros cuando en la unidad de convivencia figure más de una persona residente en la vivienda destruida, con incrementos de 100 euros por cada conviviente adicional. El periodo subvencionable abarca hasta doce mensualidades dentro del ejercicio 2025.

Las personas beneficiarias deberán aportar el contrato de arrendamiento y los justificantes de pago correspondientes. En el caso de quienes ya fueron beneficiarios de las ayudas anteriores, la nueva ayuda cubrirá los meses posteriores a la última mensualidad subvencionada en 2024 y hasta diciembre de 2025.

Estas ayudas se unen a los 694.975 euros concedidos durante el año 2024 a propietarios e inquilinos de viviendas del edificio. Hay que recordar que el año pasado ya se amplió también el periodo de ayuda a los inquilinos de 3 meses a 6 meses. En total, desde la Generalitat se ha concedido ayudas a 41 propietarios y 36 inquilinos que las solicitaron y reunían los requisitos.