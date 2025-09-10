Puesta a punto del Velódromo Luis Puig de Valencia

El Ayuntamiento de Valencia continua los trabajos para que el Palacio Velódromo Luis Puig esté a punto para albergar el el Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta en 2027. De hecho, en el último año ha invertido 447.458,00 € en las obras de rehabilitación y reforma de cubiertas, fachada y zona exterior de “esta instalación deportiva, emblemática para todos los valencianos”, tal como ha recordado la concejala de Deportes, Rocío Gil, quien ha resaltado que “el objetivo del equipo de gobierno local es que los trabajos de renovación estén terminados a lo largo de 2025”.

Según ha informado la edil, a fecha de hoy, desde la Fundación Deportiva Municipal ya se ha acometido la rehabilitación e impermeabilización de las cubiertas del Velódromo y en las próximas semanas comenzarán los trabajos de limpieza y rehabilitación de las fachadas. “Nuestro objetivo como equipo de gobierno es revertir la lamentable herencia de la izquierda en materia deportiva y devolver la dignidad, el cuidado y el mantenimiento a nuestras instalaciones deportivas”, ha insistido.

Durante una visita realizada con vecinos y vecinas de la zona, la concejala ha comprobado la llegada de las primeras máquinas para poner a punto la fachada lateral de esta instalación deportiva municipal. También se va a pintar la carpintería exterior, la retirada de los vinilos viejos y los cristales rotos, reponiendo y dejando los cristales limpios. “Así –ha resaltado- en poco menos de dos años, Valencia volverá a acoger un Campeonato Europeo de Atletismo y el Velódromo será la imagen de nuestra ciudad para el mundo”, ha explicado la concejala.

Polideportivo de Benimàmet

La concejala de Deportes también ha visitado el polideportivo municipal de Benimàmet acompañada por vecinos y vecinas de la pedanía, y ha recordado que “el convenio de gestión de esta instalación deportiva municipal caducó en el año 2015, sin que el gobierno anterior diera solución a esta situación”.

“El polideportivo de Benimàmet es un ejemplo más del abandono: sin inversiones ni mantenimiento”, ha denunciado Rocío Gil, tras afirmar. “Nosotros seguimos trabajando para mejorar el estado y el funcionamiento del polideportivo como haremos, por ejemplo, a lo largo de este mes con la renovación de las taquillas de los vestuarios”.

“Este mismo verano se han sustituido las bicicletas de spinning antiguas por las de un modelo actual. Además, se han hecho reparaciones y limpieza en el vaso pequeño de la piscina, se han sustituido las rejillas de la playa, se han tapizado las máquinas del gimnasio, se han sustituido las alcachofas de las duchas en los vestuarios y se ha adquirido material deportivo nuevo para las actividades dirigidas”, ha detallado