Vuelta al cole en los cuatro centros afectados por la dana 4 días después del inicio oficial

El curso escolar 2025/2026 comienza este jueves en los cuatro centros de Algemesí, Alfafar y Massanassa, municipios afectados por la dana, que no pudieron hacerlo en las fechas previstas y que abrirán las puertas a sus alumnos cuatro días después del inicio oficial de curso.

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha confirmado que hoy se inicia el curso en estos centros, cuyos alumnos irán a aulas prefabricadas.

En Massanassa el alumnado de la escuela infantil Ausiàs March y del CEP Lluís Vives empezará en una misma ubicación; y en el caso de Algemesí -CEIP Carme Miquel- y de Alfafar -CEIP l’Orba-, el día 8 era festivo local, por lo que el plan original era comenzar el día 9.

La decisión de empezar el 11 de septiembre se acordó para que "los centros puedan disponer del tiempo necesario a la hora de ultimar detalles y que de este modo las clases puedan iniciarse con normalidad".