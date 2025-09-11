El incendio forestal en Buñol (Valencia) evoluciona positivamente pero aún sigue sin estar estabilizado

El incendio forestal originado en la noche de este pasado miércoles en las inmediaciones de Buñol (Valencia) y que ha obligado al desalojo preventivo de algunas viviendas dispersas evoluciona positivamente aunque todavía no ha podido ser estabilizado, según el Consorcio Provincial de Bomberos.

Esta mañana de jueves trabajan en la zona cuatro unidades de los bomberos forestales de la Generalitat con cuatro autobombas, seis brigadas forestales del Consorcio y dos coordinadores forestales, según Emergencias de la Generalitat.

Pese al desalojo ordenado anoche y comunicado desde la Guardia Civil, desde Emergencias se aseguró que se había hecho de forma preventiva y que no había riesgo para personas ni viviendas.