Los Erasmus cambian las noches de fiesta en Valencia: los "miernes" superan a los "juernes" en el podio de días más salidores

La actividad recreativa nocturna en València se concentra el fin de semana durante los viernes y los sábados, mientras que los miércoles han desplazado a los jueves como tercer día de la semana con mayor actividad recreativa, debido a las fiestas universitarias y Erasmus que las discotecas organizan para este público ese día.

Así lo refleja un estudio sobre la importancia turística del ocio nocturno elaborado por la Asociación Empresarial de Discotecas, que esta nueva temporada va a poner el foco en los estudiantes Erasmus, la actividad del Roig Arena y el turismo de congresos y negocios, pues un 30% del público que acude a pubs y discotecas de València es turista.

Durante los meses de otoño e invierno, el 90% de las discotecas de la ciudad tiene público universitario y estudiantes del programa Erasmus, un 25% tiene público del turismo deportivo, principalmente atraído por eventos deportivos, y el 22% público del turismo de congresos y de negocio, según los datos del estudio.

El público extranjero acude a las discotecas inmediatamente después de cenar -el 72,7% lo hace a primera hora y el 18,2% acude antes de las tres de la madrugada-, mientras que ante la moda del tardeo hasta un 9,1% de los turistas se incorporan a estas sesiones.

El estudio también analiza las opiniones y prioridades del público turista que acude a los locales de ocio a disfrutar de la vida nocturna de la ciudad y concluye que la primera intención es conocer gente nueva (55,99%), seguida de bailar en una discoteca (51,20%), salir a cenar con los amigos (44,01%) y escuchar música en directo (38,9%).