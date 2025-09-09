El fiestón de Alcaraz tras ganar el US Open: un lujoso club privado y las fotos con dos modelos de las que todos hablan

Carlos Alcaraz se proclamó el pasado domingo campeón del Abierto de Estados Unidos por segunda vez en su carrera y recuperó el número uno del mundo dos años después tras derrotar a su gran rival, el italiano Jannik Sinner, en la final por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

Un título que además viene con premio extra ya que más allá de la gloria deportiva, el murciano se ha embolsado el cheque más alto otorgado nunca en un Grand Slam. Este año, el US Open ha ofrecido lo que ya anunció como “la mayor bolsa en la historia del tenis”, tras un aumento del 20 % en el total de premios. Los campeones de individuales, tanto en la rama masculina como femenina, han recibido 5 millones de dólares cada uno (4,3 millones de euros), el pago más alto otorgado por un Grand Slam hasta la fecha.

Se trata de un aumento del 39 % respecto al año pasado, cuando Jannik Sinner y Aryna Sabalenka recibieron 3,6 millones de dólares por sus títulos.

El murciano se ha llevado por tanto una cifra muy superior a los 2.550.000 euros que ingresó por Ganar Roland Garros o a los 3,5 millones que ingresó Sinner por coronarse en Wimbledon..

Demasiadas cosas para celebrar y el murciano lo hizo por todo lo alto.

El exclusivo Chez Margaux

Tras recibir el trofeo, el español se retiró rápidamente a los vestuarios para reencontrarse con sus entrenadores y allegados. Allí, fue recibido con botellas de Champagne y todo el equipo se sumergió en un impresionante baño de alcohol con Carlitos botella en mano.

Pero la fiesta no quedó ahí y decidieron trasladarla fuera del recinto con un fiestón en el exclusivo club privado Chez Margaux, uno de los sitios más exclusivos del distrito Meatpacking en Manhattan que cuenta entre sus visitantes habituales a estrellas como Taylor Swift.

El club exclusivo para miembros cuesta entre 2.600 y 3.500 euros al año con una cuota de inscripción cercana a los 1.700 euros para menores de 30 años, si se aprueba su solicitud. La cuota de inscripción aumenta a 2.500 euros para mayores de 30 años.

El club -según su propia web- está inspirado en la elegancia de París en la década de 1930 y en la cultura de la vida nocturna de Londres con una carta centrada en la cocina francesa moderna.

Chez Margaux también incluye un salón de inspiración japonesa para cenas informales y una barra de caviar y cócteles que se transforma en una discoteca durante la noche.

El menú del club está supervisado por el reconocido chef Jean-Georges Vongerichten, quien tiene varios restaurantes en Nueva York, incluidos JoJo, Nougatine, ABC Kitchen y el homónimo Jean-Georges.

Vongerichten compartió una foto con Alcaraz dentro del club con el francés ofreciendo sus felicitaciones a la estrella del tenis.

Pero la celebración del campeón español no transcurrió solo con su equipo. Durante la velada TMZ Sports detalló que compartió mesa con modelos como Brianna Bardhi y Tika Camaj, quienes posaron sonrientes a su lado. Unas imágenes que no han tardado en dar la vuelta al mundo.

Alcaraz con la modelo Brianna Bardhi Instagram

La cantante española Rosalía también estuvo presente en la fiesta de Alcaraz y ofreció sus felicitaciones a la estrella.

Rosalía a su llegada a la fiesta Instagram

El lugar también había recibido la noche anterior a la campeona individual femenina Aryna Sabalenka , a quien se unieron Jonathan Cheban, también conocido como Foodgod, y el propietario de un club nocturno y restaurante de Miami, David Grutman.